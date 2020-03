Alfonso Signorini, nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, si è scagliato contro la soubrette Valeria Marini tacciata di aver detto ad Antonella Elia, con la complicità di Fernanda Lessa, di essere troppo negativa e a suo modo "satanica". Una rivalità atavica, quella tra le due soubrette. Infatti gli scontri tra le due prime donne sono incominciati già anni fa, precisamente nel 2012, nel Reality Show L'isola dei famosi. Antonella Elia, durante il trentanovesimo giorno di permanenza sull'isola, attaccò furiosamente Valeria Marini cercando di spodestarla dal suo ruolo, all'epoca di indiscussa leader, ed epiche furono le loro frecciatine e i litigi al vetriolo.

Otto anni dopo le due rivali sono nuovamente ai ferri corti dentro la casa del Grande Fratello Vip, e il detto che "il tempo lenisce ogni cosa " sembra proprio non appartenere alle gieffine, che imperterrite continuano ad insultarsi e a battibeccare.

Valeria Marini si scaglia contro Antonella Elia: 'Sei negativa e satanica'

Valeria Marini, affettuosamente chiamata sui social con l'appellativo di "Queen Valery", non le ha mandate certo a dire alla già provata Antonella Elia, scossa dai presunti tradimenti del suo compagno Pietro Delle Piane con la sua ex, la figlia di Dario Argento, Fiore Argento.

Contro di lei la Marini ha esibito rosari e segni della croce a protezione della sua presunta negatività e i bagni di sale della sua complice Fernanda Lessa.

Le provocazioni dentro la casa del Grande Fratello Vip contro l'ex ragazza di Non è la RAI sono state numerose. La Elia, esausta per le continue angherie subite, nei giorni scorsi ha strattonato Valeria Marini in malo modo e ha asserito: 'Lei è una strega, non io", dopo che la soubrette le aveva sventolato sul viso il rosario a protezione contro le negatività.

Alfonso Signorini: 'Con Mia Martini è cominciata così, queste cose sono medievali'

Nella puntata andata in onda lunedì 2 Marzo del Grande Fratello Vip è andato in soccorso di Antonella Elia il conduttore Alfonso Signorini che in diretta tv ha ammonito le concorrenti Valeria Marini e Fernanda Lessa asserendo: "Queste cose sono medievali, con Mia Martini è cominciata cosi! Non scherziamo".

Ricordiamo che la compianta Mia Martini è stata, nella sua lunga carriera, tacciata di "portare iella" e queste dicerie sul suo conto l'avrebbero spinta al suicidio, in quanto non le avrebbero permesso più di lavorare.

A niente sono servite le scuse e i pianti di Fernanda Lessa che si è giustificata in puntata, sostenendo di credere nelle energie negative, di assorbirle e di stare male. Per questo a suo dire si proteggerebbe con il segno della croce e facendo bagni di sale. La Lessa ha detto che in Brasile questi gesti sono di uso comune, invocando la libertà di seguire le sue credenze religiose e non.

Valeria Marini, dal suo canto, si è giustificata asserendo di essere molto religiosa da sempre e che il segno della croce è un gesto che ogni buon cristiano fa abitualmente. Il conduttore Alfonso Signorini non ha accettato repliche, né tantomeno scuse dalla soubrette e dalla modella: "Non scherziamo su queste cose, i rosari si usano per pregare, non per provocare".

In merito alla spinta data dalla Elia a Valeria Marini ancora una volta il presentatore ha preso le difese dell'ex ragazza di Non è la RAI: "Lei è arrivata ad un gesto estremo perché provocata. Sei stata tu ad andare a sventolare il rosario sotto il naso di Antonella".