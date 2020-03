Una vita nei prossimi episodi vivrà diversi momenti drammatici. Le trame inerenti alle puntate in onda su Canale 5 dall'8 al 13 marzo, rivelano che Celia sempre più morbosa nei confronti della piccola Milagros, entrerà in guerra con Lolita e comincerà a disprezzarla. Nel frattempo, Mendez troverà il modo per scagionare Ursula nonostante la fuga di Filo, mentre Jimeno Batan intimerà a Samuel la restituzione del debito. Infine, don Ramon deciderà di togliersi la vita ed allontanerà Fabiana con una scusa, ma Felipe intuirà che qualcosa non va.

Una Vita: Celia decide di portare Milagros a casa sua

Le trame di Una Vita dall'8 al 13 marzo, rivelano che Telmo e Lucia grazie all'aiuto del commissario Mendez, riusciranno a far sì che Agustina dia loro delle preziose informazioni atte a scagionare Ursula che potrebbe presto essere condannata per l'omicidio di fra Guillermo. Nel frattempo, Jimeno Batan continuerà a tenere sotto scacco Samuel minacciandolo. Poco dopo, Iñigo cercherà di liberare Tito dal giogo del terribile Salvador Borras, ma purtroppo non avrà la minima idea di come trovare le 25.000 pesetas che l'impresario ha preteso per lasciar libero il giovane pugile.

Intanto, Lucia e Telmo comunicheranno a Felipe di essersi messi insieme, mentre don Ramon farà fatica a sopportare i pianti della sua bambina, in quanto sarà ancora troppo scosso ed addolorato dalla perdita dell'amata Trini. A tal proposito, Celia deciderà di portare la piccina a casa sua sostenendo che una neonata non può vivere in un clima di tensione. Più tardi, Agustina dirà che ad uccidere fra Guillermo è stato un certo Filo, uno scagnozzo di Batan.

Telmo, una volta avuto la preziosa informazione dirà a Mendez che vuole aiutarlo con le indagini.

Una Vita, spoiler fino al 13 marzo: Mendez riesce a scagionare Ursula

Gli spoiler Una Vita relativi alle puntate in onda fino al 13 marzo, ci dicono che Telmo farà di tutto per trovare Filo e si recherà in una taverna di quart'ordine. Lucia senza dirgli nulla lo seguirà e dopo alcuni attimi di grande tensione, i due riusciranno a fare arrestare il delinquente.

Poco dopo, il commissario Mendez proverà senza successo ad estorcere una confessione a Filo. Nel frattempo, Lolita ed Antoñito saranno molto preoccupati per don Ramon e così chiederanno a Telmo di andare a parlare con lui al fine di dargli un po' di conforto, anche se ormai non è più un sacerdote. Più tardi, Filo grazie all'intervento di Samuel, riuscirà a scappare di prigione. Antoñito e Lolita dopo aver cercato di aiutare Ramon, parleranno nuovamente con Celia per chiederle se può prendersi ancora cura della piccola Milagros. Tuttavia, l'ex domestica ascolterà un consiglio di Fabiana e deciderà di assumere una balia per dar da mangiare alla neonata.

Intanto, Mendez grazie ad un cavillo legale, riuscirà a scagionare Ursula nonostante la fuga di Filo. Poco dopo, Batan, non sopportando di aver perso uno dei suoi scagnozzi migliori a causa della morte di fra Guillermo, si recherà da Samuel e gli intimerà di restituirgli il denaro che gli ha prestato.

Una Vita: don Ramon vuole togliersi la vita

Nei prossimi episodi di Una Vita, vedremo don Ramon fare finta di essere riuscito a riprendersi dal terribile lutto che lo ha colpito al punto tale che accetterà l'invito di Felipe ad andare all'Ateneo. Tuttavia, il Palacios Senior farà di tutto per restare a casa da solo ed infatti manderà via Fabiana con la scusa di una commissione da fare.

L’uomo ha in realtà deciso di togliersi la vita, ma per fortuna l'avvocato Alvarez Hermoso intuirà le intenzioni dell'amico. Nel frattempo, Celia inizierà a non apprezzare più Lolita e soprattutto non le farà affatto piacere che la sua ex domestica abbia deciso di contattare una balia per la piccola Milagros.