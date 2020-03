Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap che tiene incollati i telespettatori italiani da ormai tanti anni. Le anticipazioni in onda dall'8 al 13 marzo su Canale 5 rivelano che Lucia Alvarado e Telmo Martinez riusciranno a far scarcerare Ursula Dicenta. Ramon Palacios, invece, deciderà di farla finita sopraffatto dal dolore della perdita di Trini.

Una Vita, puntate 8-13 marzo: Telmo e Lucia fanno arrestare Filo

Le anticipazioni di Una vita, in programma da domenica 8 a venerdì 13 marzo su Canale 5, rivelano che Telmo e Lucia convinceranno Agustina a confidarsi con il commissario Mendez, in modo da scagionare Ursula, in attesa della sentenza per il presunto omicidio di Fra Guillermo.

A tal proposito, Felipe scoprirà che Martinez e l'Alvarado si sono fidanzati, mentre Agustina rivelerà al commissario che Filo è il colpevole della morte del vecchio mentore. Per questo motivo, l'ex sacerdote deciderà di aiutare Mendez a fare delle indagini a proposito. In pratica, quest'ultimo si recherà in una locanda malfamata per rintracciare Filo, se Lucia non seguisse le sue mosse. Questo provocherà un brutto litigio tra i due innamorati, che fortunatamente riusciranno a far arrestare l'assassino di Fra Guillermo.

Peccato, che il commissario non riesca a estorcergli la confessione regina.

Ursula torna in libertà, Jimeno minaccia Samuel

Intanto, Samuel sarà sempre più minacciato da Jimeno. L'Alday, a questo punto, deciderà di recarsi in carcere a trovare Ursula, ma approfitta del momento per far evadere Filo. A tal proposito, Batan sarà molto arrabbiato per aver perso uno dei suoi uomini migliori per colpa della morte di Fra Guillermo.

Per questo motivo, l'uomo inviterà il fratello di Diego a saldare quanto prima il debito. La Dicenta, invece, ritroverà la libertà grazie ad un cavillo legale, visto le sue precarie condizioni di salute.

Una Vita trame fino al 13 marzo: Celia sempre più presa da Milagros

Le trame di Una Vita in onda prossima settimana (8-13 marzo) rivelano che Inigo dovrà procurarsi 25 mila pesetas per liberare Tito dalle grinfie di Salvador Borras, mentre Ramon non sopporterà i pianti di Milagros, in quanto ancora scosso dalla perdita della sua adorata Trini, deceduta improvvisamente per una crisi ipertensiva dopo il parto.

Celia, a questo punto, si offrirà di fare da balia, tanto da portare la neonata in casa sua. Nel frattempo, Lolita e Antonito appariranno molto preoccupati per la salute del Palacios, tanto da chiedere a Telmo di parlare con lui. Inoltre, la Casado e il marito chiederanno nuovamente all'Alvarez Hermoso di prendersi cura della figlia della sfortunata amica. Ma ecco che Fabiana consiglierà a Lolita di assumere una balia per allattare Milagros. Una decisione, che non sarà presa bene dalla madre di Tano.

Ramon vuole suicidarsi

Allo stesso tempo, Ramon fingerà di stare meglio, tanto da recarsi all'ateneo insieme a Felipe.

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che l'uomo ha intenzione di suicidarsi. Il Palacios, infatti, affiderà a Fabiana delle strane commissioni per stare da solo a casa. L'uomo riuscirà a portare a termine il suo disperato piano o sarà salvato in tempo? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera torna domani 4 marzo su Canale 5.