La notizia di cui si parlava da tempo è stata confermata: il Grande Fratello Vip 4 chiude in anticipo. Vista l'evolversi dell'emergenza sanitaria in Italia e nel mondo, gli autori in comune accordo con i vertici di Cologno Monzese hanno preferito darci un taglio. Dunque, il reality-show di Canale 5 terminerà i primi di aprile, come era stato stabilito in precedenza.

La comunicazione ai concorrenti del Gf Vip

Lunedì 16 marzo i concorrenti della casa più spiata d'Italia sono stati riuniti in salotto per ricevere un comunicato.

Gli autori hanno parlato di una situazione surreale, mai accaduta prima. In seguito i gieffini sono stati messi al corrente del giudizio contrastante dei telespettatori: da una parte c'è chi vorrebbe vederli proseguire per ricevere un momento di spensieratezza, dall'altra c'è chi ritiene che non sia più il caso di continuare il reality.

Nel comunicato gli autori hanno precisato, che i concorrenti potranno ricevere messaggi dai loro parenti. Inoltre, di giorno in giorno verranno informati sull'emergenza sanitaria che sta attanagliando l'Italia e il mondo.

Fernanda Lessa finisce sotto accusa

Il Grande Fratello Vip nel comunicato ai concorrenti ha reso noto: "Il pubblico vi ama e segue la vostra storia. Vi comunichiamo che il reality ha deciso di arrivare fino all'inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale". La reazione dei gieffini è stata piuttosto contrastante: molti di loro si sono abbracciati al solo pensiero di riabbracciare le proprie famiglie, altri sono scoppiati a piangere per la tensione.

Quest'ultimi infatti, sono convinti che se il Gf è arrivato a prendere una decisione del genere, fuori la situazione è più grave del previsto.

Infine, c'è anche chi ha festeggiato per l'interruzione anticipata del programma. In particolare Fernanda Lessa una volta finita la comunicazione ha fatto i salti di gioia. Inoltre la concorrente ha proposto ai suoi coinquilini di fare una festa. La reazione della Lessa non è stata compresa dagli altri concorrenti come Patrick, Andrea o Sossio; neanche il popolo del web ha apprezzato il comportamento della modella.

Sulle pagine ufficiali del programma alcuni followers hanno commentato, asserendo che nessuno ha mai costretto i ragazzi a restare nella casa.

I concorrenti aderiscono al flash mob

Nonostante i gieffini siano "reclusi" nella casa più spiata d'Italia hanno aderito ad uno dei flash mob lanciati dal popolo italiano. Dopo essere stati informati dalla produzione, i concorrenti radunati in giardino hanno stretto tra le mani una lettera in cui era scritto il motto degli italiani con l'hastag #andràtuttobene

Alle 18 di domenica 15 marzo inoltre, i gieffini hanno intonato il brano di Rino Gaetano "Il cielo è sempre più blu".

Un immagine che ha commosso i telespettatori. Sabato 14 marzo i concorrenti del Gf avevano applaudito medici e infermieri, che ogni giorno lottano in queste settimane di 'guerra sanitaria'.