Sabato 14 marzo i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 hanno ricevuto gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza sanitaria che l'Italia e il mondo stanno vivendo a causa del Coronavirus. E' stato Alfonso Signorini tramite un video messaggio mostrato ai gieffini a rendere noto il nuovo decreto emanato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il messaggio di Alfonso Signorini: 'Tutti insieme ce la faremo'

Il conduttore del Grande Fratello Vip 4 ha dunque presentato ai concorrenti il quadro della situazione che sta vivendo l'Italia.

Senza troppi giri di parole il direttore del settimanale Chi ha dichiarato: "I numeri sono in crescita in tutto il mondo" aggiungendo poi come ogni giorno la protezione civile dirami un bollettino con tutti i dati aggiornati.

"La situazione continua ad essere seria ed importante" ha chiosato Signorini. Il conduttore ha poi fatto sapere ai coinquilini del reality-show di Canale 5 che il Governo ha ribadito come solo una quarantena forzata di tutti gli italiani consentirà al sistema sanitario di non implodere con conseguente sconfitta del virus nel minor tempo possibile.

"L'ultimo decreto, firmato dal Presidente del Conte, ha previsto la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali alla nostra quotidianità e la nomina di un commissario speciale".

Nel corso del video messaggio Alfonso Signorini ha dunque reso partecipi tutti i gieffini della situazione in atto in Italia: la chiusura del suo intervento è però stata improntata alla speranza, "dobbiamo continuare a restare lucidi, tutti insieme ce la faremo".

La reazione dei concorrenti

Il messaggio di Alfonso Signorini ha destabilizzato i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Valeria Marini ha capito la gravità della situazione in Italia e del mondo; anche Patrick Ray Pugliese ha compreso che il problema ha una portata planetaria mentre Licia Nunez ha affermato come si sia davanti ad una causa di forza maggiore. Al contrario Antonio Zequila è sembrato molto ottimista, affermando che secondo lui la situazione è sotto controllo e che c'è un modo per arginare il problema.

Teresanna Pugliese con molto rammarico, ha rivelato che loro all'interno della casa più spiata d'Italia stanno vivendo un'esperienza bellissima ma in un momento bruttissimo.

Infine Fernanda Lessa ha puntualizzato che l'Italia non doveva arrivare a questo punto, lasciandosi poi andare al racconto di un sogno particolare fatto nelle scorse notti: "L'apice ci sarà il 24, poi scende".

Il futuro del GF è incerto

In seguito ai nuovi decreti emanati dal presidente del Consiglio, anche il Grande Fratello si è dovuto adattare. Nella giornata di ieri, i cameraman hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d'Italia muniti di mascherine.

Poiché i gieffini non avevano ancora ricevuto il video messaggio di Alfonso Signorini, sono apparsi piuttosto preoccupati. In particolare Paolo Ciavarro e Aristide Malnati hanno pensato che la situazione nel paese si era ulteriormente aggravata.

A questo punto il futuro del reality-show sembra essere sempre più incerto, nonostante la scorsa settimana settimana Alfonso Signorini abbia confermato che il programma andrà avanti fino al 27 aprile.

Sui social network i pareri sono discordanti: da una parte c'è chi vorrebbe la chiusura del Grande Fratello Vip 4. Dall'altra c'è chi chi vorrebbe che il reality continui come stabilito in precedenza.

Infine, c'è anche chi valuta di sospenderlo a seconda di quello che si sentono di fare i concorrenti.