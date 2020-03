Al Grande Fratello Vip 4 è scoppiata una nuova lite: questa volta i protagonisti sono stati Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. La discussione è avvenuta per le pulizie da effettuare nella casa, ma nel giro di poco tempo è degenerata. Per sedare gli animi tra i due concorrenti sono dovuti addirittura intervenire Andrea Denver, Paolo Ciavarro e Fabio Testi.

Volano stracci tra Sossio e Teresanna

Questa volta ad accendere la miccia all'interno della casa più spiata d'Italia, è stata una battuta scherzosa tra Teresanna Pugliese e Antonio Zequila.

I due, intenti nelle pulizie di casa, hanno ironizzato sugli altri coinquilini, che invece di pulire stavano prendendo il sole in giardino.

Ad un certo punto sia Antonio che Teresanna hanno tirato in ballo più volte il lido Mappatella, ovvero, un termine campano che si usa per dare del nulla facente ad una persona. Sossio Aruta, sentendo per l'ennesima volta l'ex tronista di Uomini e Donne parlare di chi prende il sole senza fare nulla ha reagito in malo modo, affermando che per lui non era la giornata giusta per avere una discussione.

In poco tempo i toni tra i due si sono alzati. L'ex fidanzata di Francesco Monte ha raggiunto il suo coinquilino in giardino e gli ha chiesto come mai si sentisse sempre chiamato in causa: "Non stavamo parlando di te". La Pugliese inoltre ha aggiunto che un uomo che si depila continuamente deve stare in un villaggio o a casa sua: "Ci hai rotto, chi ti stava pensando". A quel punto la replica del diretto interessato non ha tardato ad arrivare; l'ex calciatore ha bollato la sua coinquilina come una cafona.

Sossio ha puntualizzato che Teresanna non fa altro che screditarlo da quando ha fatto il suo ingresso nella casa: "Ma chi ti credi di essere". D'altro canto Teresanna ha replicato nuovamente, facendo presente che non si sarebbe mai abbassata così di livello.

A quel punto mentre Andrea Denver e Paolo Ciavarro cercavano di sedare gli animi, Aruta è letteralmente sbottato: "Questa donna con la bocca deve stare zitta".

Quest'ultima, dall'interno della casa di Cinecittà ha chiesto a Sossio come mai non avesse questo atteggiamento con gli uomini: "Chiedi scusa".

Fabio Testi bacchetta Sossio Aruta

Lo scontro tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese ha scatenato l'ira di Fabio Testi. Se l'attore fino ad oggi è sempre stato calmo e tranquillo, in un momento di massima difficoltà per l'Italia, pare non tollerare determinati atteggiamenti. Nei giorni scorsi Testi aveva ripreso anche Licia Nunez e Antonella Elia.

Questa volta è toccato a Sossio Aruta. Mentre Teresanna Pugliese si allontonava, Fabio Testi ha infatti commentato in modo negativo l'atteggiamento dell'ex calciatore: "Non siamo qui tutta la mattina a sentire le cose tue".

L'uomo in modo piccato ha insomma invitato il suo coinquilino a smettere di lamentarsi.

Ursula Bennardo difende il compagno Sossio

Lo scontro tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta non è passato inosservato. A scendere in campo in difesa dell'ex calciatore, ci ha pensato direttamente la sua compagna. Ursula Bennardo, servendo del suo profilo Instagram, ha dapprima condiviso alcune clip della lite e poi criticato l'atteggiamento aggressivo dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Secondo la Bennardo, Teresanna ha inveito contro Sossio solamente perché essendo donna si sente superiore: "Non è così". Infine l'ex dama del dating-show di Canale 5 ha lanciato una frecciatina al vetriolo ai danni della Pugliese: "Gesti, grida, avvicinamenti aggressivi.

Che dire, senza parole ed è in tv. Figiuriamoci nella vita normale come vive".