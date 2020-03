Gli ultimi episodi della sedicesima stagione di Grey's Anatomy hanno portato in scena la sofferta separazione tra Meredith Grey ed Andrew DeLuca. I due medici, dopo una serie di incomprensioni, hanno infatti deciso di porre fine alla loro relazione. A pochi giorni dalla messa in onda della diciottesima puntata, Giacomo Gianniotti ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di UsWeekly nella quale ha ripercorso le tappe principali che hanno portato il suo personaggio a relazionarsi con la protagonista.

Giacomo Gianniotti svela che la storia tra Meredith ed Andrew non era preventivata

L'attore, da poco diventato il testimonial del marchio d'abbigliamento Nobis, ha svelato che la relazione tra Meredith e DeLuca non era affatto preventivata. La coppia, stando alle sue parole, sarebbe infatti nata come conseguenza della grande chimica emersa con Ellen Pompeo. Ecco cosa ha dichiarato l'uomo a tal proposito:

"Quando è iniziata la storia ho pensato: 'Meredith Grey? Non è questo il motivo per cui sono stato coinvolto nello spettacolo.

Sono solo il nuovo specializzando'. Alcuni anni dopo mi sono buttato perché Krista Vernoff, la nostra showrunner, è venuta da me e mi ha detto: 'Voglio esplorare una storia d'amore tra te ed Ellen. Penso che sarebbe davvero fantastico. Siete dei buoni amici. Vedo la vostra chimica sul set e vedo come vi divertite.'"Nonostante la sceneggiatrice abbia sempre difeso la relazione tra i due medici, Giacomo Gianniotti ha comunque sottolineato la difficoltà di portare in scena una lovestory con un personaggio femminile forte come la protagonista di Grey's Anatomy:

"Per il mio personaggio è stato complesso perché come gestire una donna così potente?

Per un giovane uomo, è intimidatorio. Ha avuto tanto successo nella sua carriera di chirurgo. Ha un ex marito ed è una vedova che ha dei figli. Tutto questo è davvero tanto per un personaggio di circa trent'anni come me."

L'interprete di Andrew DeLuca ringrazia i fan di Grey's Anatomy per il supporto

Nonostante le difficoltà, l'attore ha però ringraziato i telespettatori che lo hanno supportato durante le lunghe puntate che hanno mostrato il percorso dei "MerLuca".

Gianniotti ha infatti definito "fantastica" la reazione dei fan che per la prima volta si sono affezionati ad una storyline così inusuale come quella tra Meredith e DeLuca. L'uomo, come spesso dichiarato in passato, ha infatti posto l'accento sulla necessità di portare in scena la relazione tra un ragazzo più giovane ed una donna più adulta: "Di solito è sempre l'uomo a relazionarsi con una donna molto più giovane, è una cosa che abbiamo visto molte volte.Questa volta è stato bello mostrare il contrario senza porre l'attenzione su questo particolare. Semplicemente è stata proposta come una cosa normale."