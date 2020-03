Antonella Elia continua ad essere una delle protagoniste più discusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl è ormai famosa per i suoi repentini cambi d'umore e perché non riesce ancora ad andare d’accordo con gli altri compagni d’avventura, soprattutto con le donne. L’ex valletta di Mike Bongiorno che discute spesso con Valeria Marini ha contro anche Fernanda Lessa sin dai primi giorni vissuti nella casa di Cinecittà. Quest’ultima, oltre a schierarsi dalla parte dell’ex soubrette del Bagaglino accusando la fidanzata di Pietro Delle Piane di essere una portatrice sana di negatività, ha fatto una considerazione che non è passata di certo inosservata.

Secondo la modella brasiliana, Antonella sarebbe tutelata dalla produzione del Reality Show con l’obiettivo di farla passare bene agli occhi del pubblico. In poche parole, Fernanda sarebbe convinta che ciò che viene mostrato in puntata sulla Elia non rispecchia proprio la realtà.

Fernanda torna ad attaccare la Elia schierandosi dalla parte di Valeria

Nella giornata di ieri venerdì 6 marzo 2020, nella casa del Grande Fratello Vip 4 alcuni concorrenti hanno dato dimostrazione che i loro animi sono ancora infuocati.

Tutto è iniziato quando Fernanda Lessa ha preso nuovamente di mira Antonella Elia attraverso una conversazione con Licia Nunez. La disc jockey brasiliana naturalizzata italiana ha spiegato alla protagonista della fiction Le tre rose di Eva il motivo per cui ha fatto un bagno di sale la scorsa settimana, e non solo. Queste sono le parole che ha pronunciato la moglie di Luca Zocchi: "Ti ricordi che ti ho detto, anche se mi danno della strega, che avevo bisogno di un bagno di sale nel giorno del compleanno?

Sentivo una carica. Tu hai visto le sedie che ti sono venute addosso? Mamma, guarda mi vengono i brividi”. La Nunez ha confermato lo strano accaduto che si sarebbe verificato tra le mura della casa più spiata d’Italia, rivelando di aver visto quattro sedie muoversi senza essere state toccate. In seguito, Fernanda ha approfittato di una nuova lite tra Valeria Marini e Antonella Elia per tornare ad attaccare quest’ultima.

La modella 42enne, nel bel mezzo dell’acceso battibecco tra le sue due coinquiline, ha affermato: "Lascia stare, tu sei la Valeria nazionale. Lei è una cornuta nazionale". Ovviamente, l’ex volto di Non è la Rai non ha perso tempo per replicare alla pesante offesa della sua coinquilina, facendole presente di non aver fatto una bella figura. A questo punto, nonostante Antonio Zequila e Aristide Malnati abbiano tentato di far calmare le tre showgirl, Fernanda, dopo aver precisato di non aver fatto il nome di nessuno, si è sfogata con la Marini. Andrea Denver invece, quando ha visto la Elia con le lacrime agli occhi le ha consigliato di non rispondere a nessuna provocazione.

La Lessa si confida con la Marini: ‘Antonella è raccomandata’

Sempre in questi giorni Fernanda Lessa, dopo aver avuto l’ennesimo scontro con Antonella Elia, è arrivata a fare una pesante insinuazione nei confronti della redazione del Grande Fratello Vip 4. La modella di origini brasiliane, ancora molto offesa dalle parole della coinquilina che ha dichiarato di avere paura che lei possa fare dei particolari riti propiziatori contro di lei, ha lanciato una frecciatina indirizzata anche al reality. La Lessa, parecchio amareggiata per essere stata accusata nel corso della quindicesima puntata del GF Vip di fare dei riti voodoo nei confronti dell’ex valletta di Mike Bongiorno, dopo averla definita indemoniata ha avuto un crollo emotivo.

La gieffina si è lasciata andare alla disperazione totale, con il timore che le sue figlie potessero avere delle ritorsioni in seguito a quanto è accaduto lo scorso lunedì. Fernanda, durante uno sfogo con Valeria, si è scagliata contro gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini nella seguente maniera: "Nel montaggio non monteranno che lei mi sta insultando, ma solo che io le ho detto questo. La raccomandata”. Nel contempo, mentre le accuse della Lessa stanno facendo molto discutere, a prendere le difese della diretta interessata ci ha pensato suo marito: Luca Zocchi, sul proprio profilo, Instagram ha criticato tutti coloro che credono che sua moglie sia una strega.