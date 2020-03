Non c'è pace per Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl torinese è stata oggetto di alcune insinuazioni pronunciate da Fernanda Lessa. L'ex modella brasiliana ha lanciato una frecciatina velenosa agli autori, sostenendo che proteggerebbero in qualche modo la concorrente piemontese, evitando di mostrare i suoi insulti durante le dirette del Reality Show.

Continuano le tensioni tra Fernanda Lessa e Antonella Elia

Clima incandescente al Grande Fratello Vip. Fernanda Lessa e Antonella Elia sono tornate a scontrarsi dopo un periodo di pace apparente.

La disc-jockey sudamericana, stufa degli atteggiamenti della showgirl, ha punzecchiato sia lei che la produzione del programma. In realtà, si tratta di critiche già mosse dalla 42enne di Rio de Janeiro durante la puntata di lunedì 2 marzo, quando era stata rimproverata da Alfonso Signorini per alcuni comportamenti non consoni allo spirito della trasmissione.

La brasiliana, infatti, aveva accusato Antonella di trasmettere energia negativa, soprattutto dopo l'episodio delle sedie che le erano cadute addosso senza alcun motivo apparente.

In queste ultime ore, Fernanda ha ripreso a punzecchiare l'Elia, affermando che riceverebbe dei favoritismi dagli autori che non mostrerebbero mai al pubblico le sue malefatte.

Fernanda ritiene che Antonella sia 'raccomandata' dal GF Vip

Fernanda è tornata a tuonare contro Antonella dopo essere stata testimone della sua lite con Valeria Marini. L'ex modella ha fatto delle insinuazioni che hanno chiamato in causa anche la produzione del Grande Fratello Vip.

Secondo la concorrente sudamericana, gli autori proteggerebbero troppo la Elia, e la brasiliana ha motivato così le sue affermazioni: "Nel montaggio non monteranno che lei (Antonella Elia, ndr) mi sta insultando, ma solo che io le ho detto questo. La raccomandata!".

Dunque, stando a quanto dichiarato dalla Lessa, la rivale sarebbe raccomandata dalla produzione. Ovviamente le sue esternazioni hanno fatto subito il giro del web, e il pubblico sta già esprimendo il proprio parere sui social network.

Il marito dell'ex modella protesta per il comportamento della Elia

Luca Zocchi, il marito dell'ex modella brasiliana, sembra essere pienamente d'accordo con la moglie. L'uomo non ha gradito quanto accaduto durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, quando la consorte è finita nel mirino non solo di Antonella, ma anche del conduttore Alfonso Signorini. Di conseguenza, si è lamentato per il trattamento riservato a Fernanda, e ha deciso di esprimere il suo punto di vista pubblicando delle Instagram Stories.

"Peccato non abbiate fatto vedere la Elia, e i video li ho io qui con me - ha affermato Zocchi - dove diceva che era Fernanda quella ad essere indemoniata".

Molto probabilmente si tornerà sulla questione durante il prossimo appuntamento in prima serata con il reality show, in programma mercoledì 11 marzo su Canale 5 dopo il Tg satirico Striscia la Notizia.