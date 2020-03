Non c'è pace al Grande Fratello Vip, uno dei Reality Show di maggiore successo della tv italiana. Fernanda Lessa e Antonella Elia, infatti, sono state protagoniste di un nuovo screzio davanti agli occhi sbigottiti di Sossio Aruta. In particolare, l'ex modella ha insultato pesantemente la showgirl per prendere le difese di Valeria Marini nel corso della giornata di ieri nella casa di Cinecittà.

Fernanda Lessa corre in difesa di Valeria contro Antonella

Animi incandescenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia è stata attaccata duramente da Fernanda Lessa dopo essere stata protagonista di una lite senza precedenti con Valeria Marini. A tal proposito, l'ex modella e la primadonna del Bagaglino si sono coalizzate contro la torinese dopo che erano state accusate di usare la pratiche medievali contro di lei.

Tutto è cominciato, quando Fernanda ha iniziato ad offendere pesantemente l'Elia, prendendo le difese della Marini. La brasiliana, infatti, ha urlato queste testuali parole indirizzate alla concorrente del Gf Vip: "Valeria non te la devi prendere, perché tu sei la Valeria nazionale, lei è la cor...

nazionale". Termini, che hanno innervosito la fidanzata di Pietro Delle Piane, mentre l'ex calciatore Sossio Aruta ha ripreso la Lessa, esclamando queste parole: "Dai che ti ha sentito".

La Lessa corregge il tiro dopo l'attacco ad Antonella al Grande Fratello Vip

Antonella Elia ha dimostrato di essere molto ferita dalle parole dell'ex modella, tanto da replicare molto stizzita così: "Continua brava.

‘Corn... nazionale' e ‘lutto nazionale' dalla candida bocca di Fernanda". Poi, la donna ha rivolto un invito agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip ad intervenire davanti a questo ennesimo attacco della brasiliana, che ha inferito: "Ti sei offesa? Poverina".

La Lessa, a questo punto, ha cercato di smorzare i toni dopo aver capito di aver esagerato. Nel dettaglio, la donna ha detto che non si riferiva a lei, in quanto non ha detto il nome di nessuno.

Sentite queste parole, Valeria Marini ha cercato di fare da mediatrice tra le due donne, tanto da ironizzare così: "È tutta colpa di Aristide che è molto desiderato".

Andrea Denver in aiuto dell'Elia

Nel frattempo, la fidanzata di Pietro Delle Piane è fuggita in giardino nel tentativo di sbollire la rabbia. Qui, si è sfogata con Andrea Denver, che l'ha invitata a non cedere alle provocazioni nel tentativo di sedare gli animi, già inferociti delle prime donne della casa. Un nuovo episodio increscioso, che siamo sicuri sarà oggetto di discussione della nuova puntata del Gf Vip in programma mercoledì 10 marzo su Canale 5.