Il secondo appuntamento con Amici di Maria De Filippi andrà in onda questa sera, venerdì 6 marzo, in prima serata su Canale 5. In questa diciannovesima edizione del programma, la conduttrice ha apportato tanti cambiamenti al format. Infatti quest'anno, per la fase finale, non sono previste le classiche sfide a squadre, in quanto gli allievi gareggeranno in una sfida tutti contro tutti. Ospiti speciali della puntata odierna Mahmood e Fabrizio Moro.

Amici 19, anticipazioni: Moro e Mahmood tra gli ospiti

Secondo le ultime anticipazioni, gli ospiti della seconda puntata di Amici 19 saranno Fabrizio Moro e Mahmood. In particolare quest'ultimo si esibirà con Gaia Gozzi, mentre Fabrizio Moro, vincitore dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta, si esibirà con Jacopo. Ma non è tutto, Giulia Molino duetterà con Loredana Bertè, mentre Nyv insieme ad Al Bano. Quest'ultimo, insieme a Romina Power, è ospite fisso del segmento "Amici Prof", momento della serata in cui sono gli stessi professori a esibirsi sul palco.

I ragazzi saranno giudicati ancora una volta da Vanessa Incontrada, dalla Bertè e da Gabry Ponte, a cui si aggiungerà, nuovamente, Tommaso Paradiso, che però non avrà la possibilità di votare.

A questo secondo appuntamento, della fase finale del talent show di Canale 5, sono arrivati otto allievi. Infatti, settimana scorsa sono stati eliminati due cantanti (Martina e Francesco) e ora c'è perfetta parità tra ballerini e cantanti.

Tra le varie sfide di stasera, Valentin, Javier e Nicolai dovranno ballare su una stessa coreografia di latino - americano. Invece Gaia, Giulia e Nyv faranno a loro volta una comparata di canto su tre brani.

Amici 19 in onda senza pubblico

Vista l'emergenza sanitaria in corso in Italia, e in base al Dpcm del 4 marzo 2020, il programma di Maria De Filippi dovrà fare a meno del pubblico in studio. Si sta procedendo in questo modo per evitare l'affollamento di persone, che non consentirebbe il rispetto della distanza minima di sicurezza interpersonale.

Invece su Rai 1 è capitata una sorte diversa per La Corrida, infatti è stata sospesa, in quanto la presenza in studio del pubblico è fondamentale, visto che è chiamato, in prima persona, a giudicare le esibizioni con applausi, campane, pentole e altro. Al posto del programma concorrente di Amici 19, ci sarà una puntata speciale di Porta a Porta.

Non resta che aspettare la messa in onda di Amici 19, per scoprire ulteriori novità sul programma condotto da Maria De Filippi. Invece, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere la puntata del serale in televisione, potrà farlo online attraverso la piattaforma gratuita Mediaset Play.