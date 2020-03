All’interno della casa del Grande Fratello Vip Michele Cucuzza ha aggiornato gli inquilini, attraverso un video, sulle condizioni in cui si trova l’Italia a causa del fenomeno 'coronavirus'. In seguito è stato mandato in onda, per ogni concorrente, un video con i saluti dei propri cari. Naturalmente il messaggio di Cucuzza ha provocato panico e tensione, facendo così scoppiare una nuova litigata tra Antonella Elia e Licia.

Gf Vip: battibecco tra Elia e Licia

Dopo aver mostrato ai gieffini il video di Signorini e Cucuzza, più la conferenza di Conte in cui dichiarava tutta l’Italia zona rossa, tra Licia Nunez ed Antonella Elia è scoppiata una nuova lite.

Tutto sarebbe nato da Licia, la quale che dice ad Antonella di non essere stata brava a gestire le proprie emozioni in merito a quello che sta succedendo in Italia. Da questo episodio è scaturita una pesante litigata verbale.

La Elia risponde dicendo che l’attrice delle Tre Rose di Eva, è una st***a con il botto, che risorgere dalle ceneri come una fenice. Nunez non perde tempo per replicare, accusando così la Elia e dicendo che adesso tutti capiranno da casa che è lei ad attaccare, senza che nessuno le faccia nulla.

Antonella replica dicendo che il pubblico ha già capito e non ha bisogno di lei e dei suoi giochi. Ha poi aggiunto che Licia deve volare bassa perché è la pochezza in persona.

Questo duello verbale ha coinvolto anche Fabio Testi, il quale visibilmente turbato dalle nuove rivelazioni del Covid-19, ha detto alle due di stare zitte, poiché in questo momento delicato bisognava riflettere su ben altri problemi.

La reazione dei concorrenti alle rivelazioni del coronavirus

L’emergenza sanitaria, che il nostro paese sta vivendo, ha veramente colpito i concorrenti del Gf. Essendo un momento storico complicato, la produzione ha deciso di informare gli inquilini della casa, così che ognuno potesse decidere se continuare il reality o meno.

Ovviamente sono stati tranquillizzati dai propri cari, i quali hanno consigliato di rimanere in casa e tenere duro, cercando di regalare ai telespettatori qualche minuto di spensieratezza.

I messaggi però non sono bastati, infatti le dichiarazioni che tutta l’Italia è ormai zona rossa e per 14 giorni bisognerebbe uscire il meno possibile, ha creato scompiglio sopratutto in Antonio Zequila e Fabio Testi. Il primo, quando ha saputo del numero di defunti, ha detto istintivamente di volersi ritirare e di fregarsene del gioco poiché a casa ha una mamma di 80 anni e non vuole rischiare che lei muoia, dato che ha già perso il padre. Testi invece ha dichiarato di avere 40 dipendenti a casa e nonostante il figlio dalla Cina dica che sta bene, lui vorrebbe uscire perché non è d’accordo.