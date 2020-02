L'ingresso in casa di Valeria Marini ha smosso gli equilibri all'interno dell'abitazione del GF Vip. Valeria non è un carattere facile, proprio come Antonella Elia e tra le due pare non correre buon sangue. Già nella notte erano volate parole grosse tra le due donne alfa della casa e proprio durante il pomeriggio di oggi, l'Elia in piena rabbia ha messo le mani addosso a Valeria Marini, per poi continuare con gli insulti.

Litigata tra Antonella Elia e Valeria Marini

Dalle parole sono passate alle mani.

All'interno della casa più spiata d'Italia si è consumata una violenta litigata. Valeria Marini e Antonella Elia, da tempo ormai ai ferri corti, sono state le protagoniste. Ad intervenire è stato Antonio Zequila, che ha cercato di dividerle. Infatti la Elia ha dato un pesante spintone a Valeria Marini, la quale a grande voce ha chiesto l'espulsione della donna dalla casa, accusandola di mettere le mani addosso alle persone senza motivo.

Il motivo della litigata tra le due donne

Se Valeria Marini si è divertita a stuzzicare Antonella Elia, quest'ultima è caduta nel suo tranello.

La prima litigata tra le due è avvenuta a causa di Aristide Malnati, amico di entrambe. Aristide, infatti, pare abbia scatenato la gelosia di Antonella, accettando di andare a fare un bagno in piscina con la Marini, intimando che se ''Mummy'' fosse andato a fare il bagno con Valeria, doveva ritenere chiuso ogni rapporto con lei. La risposta di Valeria non si è fatta attendere, e ha subito replicato appellando l'ex volto di ''Non è la Rai'', come una donna ''castrante''.

Quando le acque sembravano essersi calmate, Antonella, dopo aver indossato dei vestiti dati in dotazione dal GF Vip, per uno shooting fotografico, si è sentita appellare da Valeria come ''bambola assassina''.

A questo punto Antonella ha iniziato ad arrabbiarsi nuovamente e a minacciare la Marini, dicendole che stava dando i numeri e che se continuava a provocarla lei l'avrebbe "zittita di brutto!" Lo sfogo è poi continuato in piscina, dove la Elia ha parlato con Antonio Zequila e Aristide Malnati, dicendo che sono i due uomini a doverla difendere, zittendo la nemica, perché altrimenti lei sarebbe passata all'azione, andando a dare un calcio a Valeria.

Antonella continuava poi a ripetere di difenderla, perché sono due giorni che Valeria è entrata all'interno della casa del Grande Fratello e lei è già stanca di vederla intorno.

Dato come poi si è evoluta la lite, che oggi pomeriggio è sfociata dagli insulti alle mani, il Grande Fratello potrebbe ascoltare l'appello della Marini, la quale chiede a gran voce di prendere un serio provvedimento nei confronti di Antonella.