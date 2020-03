La casa del Grande Fratello Vip nella serata di ieri è stata anche in grado di emozionare i numerosi spettatori che seguono il reality show. Molti fan del GF saranno rimasti favorevolmente impressionati dall'enorme sensibilità di Sossio Aruta e dal suo immenso cuore. Il calciatore, un po' in disparte nella serata, ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere una lettera davvero sentita alla sua compagna Ursula. "Spero che tu sia orgogliosa di me, amore mio", queste alcune delle parole della lettera.

Non è mancata intanto, all'interno della casa, l'ennesima litigata tra Antonella Elia e Valeria Marini.

Sossio Aruta: lettera d'amore alla sua Ursula

Fortunatamente il Grande Fratello non regala solo aggressioni verbali e sonore litigate, ma anche momenti di emozioni e di commoventi parole e azioni. Nella serata di ieri Sossio Aruta si è reso protagonista di un bel gesto d'amore nei confronti della sua compagna Ursula.

Il calciatore è risultato essere particolarmente preoccupato e pensieroso, la sua mente e il suo cuore sono sempre rivolti alla sua amata e ai suoi familiari.

Ieri è stato parecchio in disparte e, mentre gli altri consumavano un aperitivo, ha deciso di scrivere una lettera d'amore e di condivisione alla sua bella Ursula. L'ex calciatore ha ringraziato la compagna per le notizie che la stessa gli fa avere e ha scritto, tra le altre cose, con molto sentimento: "Spero che tu sia orgogliosa di me, amore mio". C'è da scommettere che effettivamente Ursula sia molto orgogliosa di lui, del suo modo verace di affrontare le cose e del forte sentimento che le dimostra quotidianamente.

Antonella Elia e Valeria Marini, è ancora scontro

Nella tarda serata di ieri non è stata solo la lettera d'amore di Sossio a tenere compagnia ai telespettatori, si è consumato infatti un ulteriore litigio tra Antonella Elia e Valeria Marini. Motivo del contendere è stata la volontà dell'ex di Non è la Rai e di Sossio di voler fare uno scherzo ad Antonio Zequila. L'attore napoletano ha espresso la volontà di essere lasciato in pace, ha saltato la cena e ha comunicato di non stare bene.

Valeria ha riportato ad Antonella e Sossio ciò che Antonio le aveva confidato, ma la Elia ha sminuito lo stato di salute di Zequila, manifestando l'idea di voler andare avanti nello scherzo quando la Marini si fosse assentata. Ha rincarato la dose attaccando la Marini: "Protegge la gente per finta".

Valeria ha ascoltato l'attacco di Antonella e si è difesa, dichiarando di non far finta di proteggere nessuno e di aver solo comunicato quello che Antonio aveva detto. Sembra proprio che le due contendenti non riescano insomma a mantenere una convivenza 'civile' e pacata.