Non accenna a placarsi l'astio tra Valeria Marini e Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip: le due donne continuano a discutere animatamente davanti alle telecamere, confermando la poca simpatia che c'è tra loro sin dall'inizio. La showgirl sarda ha litigato anche con Asia Valente nella ultime ore e, in preda all'esasperazione, ha anche minacciato di lasciare il reality perché stanca di essere offesa e guardata male. A "Live-Non è la D'Urso", intanto, si ipotizza che sia un uomo in comune il motivo della tensione che c'è tra Valeria e Antonella.

La Marini discute ancora nella Casa del Grande Fratello Vip

Mancano pochi giorni alla messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e nella Casa non si parla d'altro che di Valeria Marini e del rapporto controverso che ha con Antonella Elia. La pace che Alfonso Signori ha cercato di mettere tra le due nel corso dell'ultima diretta del reality, è durata ben poco: sono state tante, infatti, le discussioni che le concorrenti hanno avuto di recente, alcune anche molto forti.

Stanca di essere presa di mira dagli sguardi "inquisitori" della compagna d'avventura, la star del Bagaglino ha minacciato di ritirarsi dal gioco il prima possibile.

"A me il suo atteggiamento non sta più bene. Basta, me ne vado", ha ripetuto più volte la soubrette ieri davanti alle telecamere del format di Canale 5.

"Il suo atteggiamento mi urta e non mi piace. Mettetemi in nomination e me ne vado", ha tuonato ancora Valeria poche ore fa mentre alcuni coinquilini provavano a farla ragionare.

Sarebbe stata l'ennesima occhiataccia della Elia a spingere la Marini ad ipotizzare un suo forfait anticipato dal programma al quale ha già partecipato qualche anno fa, arrivando in finalissima.

Valeria rimprovera Asia al Grande Fratello Vip

Il nervosismo della Marini nella Casa, però, non è dovuto soltanto ai continui scontri verbali che ha con Antonella Elia: ieri sera, ad esempio, Valeria ha discusso con un'altra concorrente del Grande Fratello Vip per un motivo abbastanza futile.

La showgirl, infatti, ha rimproverato Asia Valente per aver lasciato un piatto sporco sul piano della cucina dicendole "questo non è un ristorante".

La ragazza prima si è scusata per il gesto fatto, ma quando la compagna di reality si è allontanata, ha tuonato: "Questa è pazza, non è mia madre che mi urla così".

Marco Senise uomo 'conteso' tra Valeria e Antonella prima del Grande Fratello Vip

L'antipatia che c'è sin dall'inizio tra Antonella e Valeria, avrebbe radici molto antiche: stando a quello che è successo ieri sera a "Live-Non è la D'Urso", sembra proprio che le due concorrenti del Grande Fratello Vip si siano incrociate spesso in passato, e non solo per lavoro.

Al programma domenicale di Barbara D'Urso, infatti, l'8 marzo ha partecipato un uomo che avrebbe avuto a che fare con entrambe le inquiline della Casa qualche anno fa: Marco Senise (storica "spalla" di Rita Dalla Chiesa a Forum) sostiene di aver avuto prima una relazione di alcuni mesi con la Elia e poi un brevissimo flirt con la Marini.

Il protagonista di questo Gossip ha anche raccontato un episodio un po' particolare in cui la soubrette sarda l'avrebbe palesemente provocato mentre lui era a cena con l'allora fidanzata Antonella, che era all'oscuro di tutto.

Insomma, sarebbero sentimentali le ragioni per le quali le due "gieffine" non si sopportano, anche se nessuna di loro ha mai reso pubblica la passione che hanno avuto per lo stesso uomo. Chissà se Alfonso Signorini parlerà anche di questo argomento mercoledì prossimo, quando andrà in onda una nuova attesissima puntata del GF Vip.