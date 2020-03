Lara Zorzetto, una delle protagoniste di Temptation Island del 2018, è incinta. L'influencer ha dato la lieta notizia pubblicando una foto sul suo profilo Instagram nella quale lei e il compagno Mattia tengono tra le mani l'ecografia del nascituro. La coppia è ovviamente al settimo cielo.

Lara Zorzetto annuncia la sua gravidanza

Negli ultimi giorni, il fisico di Lara Zorzetto era un po' cambiato, le curve erano decisamente più morbide, e finalmente il 14 marzo la popolare influencer ha raccontato la verità ricorrendo ad un post di Instagram.

Nella didascalia della foto ha raccontato come ha trascorso gli ultimi mesi con il fidanzato Mattia, fino alla scoperta della gravidanza.

Lara ha esordito dicendo che avrebbe potuto iniziare con lunghissimo discorso - come è solita fare dal momento che, a detta sua, è logorroica - ma per questa volta ha deciso di soffermarsi solo sull'essenziale. Ha aspettato un po' di tempo prima di dare pubblicamente la bella notizia, perché voleva essere certa che la gravidanza procedesse senza problemi. Negli ultimi mesi, la 28enne di Pordenone ha accusato delle nausee e non è stata molto bene, ma ora che tutto sta andando nel migliore dei modi, ha voluto condividere con gli oltre 620.000 fan il lieto evento.

La foto dell'ecografia su Instagram

Sabato 14 marzo, la Zorzetto ha pubblicato uno scatto in cui lei e il fidanzato Mattia Monaci mostrano pubblicamente l'ecografia del loro bambino o bambina. La coppia, infatti, al momento non sa ancora se avrà un maschietto o una femminuccia.

Nella lunga didascalia, l'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato come ha scoperto di essere in dolce attesa, rivelando di aver fatto il test mentre era al telefono con la sua migliore amica: "Appena mi è sorto il dubbio ho chiamato la mia migliore amica da quando siamo piccole (che è al 7° mese anche lei)".

Con grande gioia le è stato detto di fare al più presto il test di gravidanza: "Vi dico solo che l'abbiamo fatto insieme al telefono - ha aggiunto la Zorzetto - ed era super entusiasta. Io saltellavo per la casa incredula".

Lara Zorzetto e il suo compagno Mattia Monaci

Lara Zorzetto ha spesso raccontato alle sue follower come ha conosciuto l'attuale fidanzato. Durante un trasloco, la giovane aveva bisogno di qualcuno che l'aiutasse con gli scatoloni, e si è rivolta ad un'amica che le ha dato il contatto di Mattia.

Tra di loro è scattato subito un bel feeling e, dopo essersi innamorati l'uno dell'altra, hanno deciso di andare a convivere a casa della Zorzetto.

Siccome però l'appartamento era un po' piccolo per due persone, hanno deciso di trasferirsi in una casa più grande che sorge in una zona maggiormente tranquilla, perché più distante dal centro trafficato di Milano.