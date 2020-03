Stasera, 2 Marzo, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda in prima serata con molte sorprese, chiarimenti, confronti ed anche eliminazioni. Al centro della puntata ci sarà sicuramente il chiarimento sulla lite tra Antonella Elia e Valeria Marini; si scoprirà poi il verdetto del televoto e ci saranno sorprese per gli inquilini della casa.

Anticipazioni Grande Fratello Vip di stasera 2 marzo: chiarimento tra Antonella Elia e Valeria Marini

Stasera al centro della puntata del Grande Fratello Vip ci sarà sicuramente il chiarimento sulla lite avvenuta in settimana tra Antonella Elia e Valeria Marini. Tra le due, da tempo ai ferri corti, è scoppiata una violenta lite che è sfociata in grida e spintoni: tutto sarebbe nato dalla gelosia che Antonella nutre nei confronti di Aristide e dalle battute che Valeria non si è risparmiata nei confronti della Elia, definita anche ''bambola assassina''.

Il momento che ha fatto poi scoppiare definitivamente la lite è stato quando la Marini ha sventolato il rosario addosso alla Elia, che a quel punto è esplosa e ha spintonato la donna. Non sono poi mancate battute per il resto della settimana: le due hanno cercato di evitarsi, ma alcune frecciatine sono volate comunque. Ad esempio, quando le due showgirls si trovavano in sauna, Antonella ha chiesto a Valeria di non mostrare il suo lato b, pieno di cellulite.

Questa sera, con molta probabilità, Alfonso Signorini, amico di entrambe, costringerà le due donne “alfa” a guardarsi negli occhi e chiarirsi, con l'intento di fare pace.

Edizione prolungata, la reazione di Fabio Testi

Ieri, durante le prove, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che il programma durerà fino a lunedì 27 aprile. I concorrenti sono rimasti un po' stupiti da questa rivelazione, convinti infatti che il reality sarebbe finito nel giro di poche settimane.

Il più sorpreso è stato Fabio Testi, l'attore è infatti molto preoccupato per le sorti del figlio, il quale si trova in Cina, epicentro del Coronavirus. Proprio da Shanghai arriverà però un video a sorpresa da parte del figlio, che tenterà quindi di tranquillizzare il padre, che ha passato una settimana in preda all'ansia, con l'intenzione anche di ritirarsi, preoccupato per le sorti del figlio.

A proposito di video, i telespettatori si chiedono anche se finalmente verrà mostrata la fidanzata americana di Andrea Denver, la quale ha dichiarato di aver mandato un video messaggio al ragazzo, settimane fa.

Ma gli autori del reality non l'hanno ancora mostrato. Potrebbe essere nella puntata di stasera che il modello riceverà la sorpresa della sua ragazza.