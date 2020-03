Mercoledì 11 marzo 2020 andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata del Gf Vip che si prospetta ricca di colpi di scena. In particolare, si parlerà della fine dell'amicizia tra Antonella Elia e Licia Nunez. A tal proposito, l'attrice si è sfogata recentemente con Adriana Volpe e Sara Soldati accusando la sua ex amica di stare recitando un personaggio dentro il Reality Show.

Licia Nunez si sfoga con Adriana Volpe e Sara Soldati al Grande Fratello Vip

Sembra proprio che non ci sia pace all'interno della casa di Cinecittà.

Nelle ultime ore, infatti, Licia Nunez ha rivelato ad Adriana Volpe e Sara Soldati di voler chiudere ogni contatto con Antonella Elia. A tal proposito, l'attrice è apparsa molto delusa dal comportamento della concorrente del Grande Fratello Vip, dichiarando queste testuali parole: "Io in puntata ho detto la mia, devo sentirmi libera, lei invece mi ha attaccata".

L'ex conduttrice di 'Mezzogiorno in famiglia', a questo punto, ha tentato di rassicurare Licia, tanto da confidarle queste parole: "Molte volte avere la voglia di confrontarsi serve, altre invece si rimane fermi e non serve a niente".

Dall'altro canto, la Soldati ha ammesso che bisognerebbe almeno provare a confrontarsi durante una chiacchierata in veranda tra le tre donne. Peccato, che le parole di quest'ultima e di Adriana non abbiano convinto la Nunez, che è apparsa molto amareggiata.

Licia delusa da Antonella Elia al Gf Vip: "Ha sbagliato"

Licia ha dimostrato di essere molto delusa da Antonella Elia, sicuramente una delle protagoniste di questo Gf Vip.

L'attrice, infatti, si è sfogata con Adriana e Sara dopo aver deciso di chiudere ogni rapporto con lei, in seguito ad alcune minacce ricevute nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 marzo.

In veranda, la donna ha raccontato di non avere più voglia di giustificare la condotta dell'Elia. Inoltre, ha dichiarato che secondo lei interpretata un personaggio, che alla fine però ha stancato.

A tal proposito, la Nunez ha affermato di averla supportata nei momenti di difficoltà, tanto da pensare che poteva nascere una bella conoscenza. Peccato, che si sia dovuta ricredere: "Lei crede di non aver fatto nulla di male, bisogna avere rispetto degli altri, mi dispiace ha sbagliato". Di qui è arrivata la replica della modella Sara Soldati che ha affermato: "Purtroppo lei sembra che non dia peso alle parole che dice, ma mai dire mai, magari si pente e vuole recuperare il rapporto" In attesa di sapere se l'attrice farà pace con l'ex showgirl di 'Non è La Rai', si ricorda che la diretta 24 ore su 24 del reality show è in onda ogni ogni su Mediaset Extra, il canale 55 del digitale terrestre.