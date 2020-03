Anche questa settimana la Rai ha deciso di dedicare la prima serata di Rai 1 al consueto appuntamento con le repliche de "Il commissario Montalbano", interpretato come sempre da uno straordinario Luca Zingaretti. Lunedì 30 marzo, infatti, la Rai ha deciso di riproporre sui suoi canali l'episodio intitolato "L'altro capo del filo", andato in onda per la prima volta nel febbraio del 2019 per festeggiare i vent'anni della messa in onda della serie. L'episodio è principalmente basato sulle indagini che il Commissario intraprende subito dopo il rinvenimento di un cadavere di una sarta di Vigata, uccisa brutalmente nel suo atelier.

Da ricordare che l'episodio di cui stiamo parlando è un omaggio alla memoria di Marcello Perracchio, l'attore scomparso nel 2017 che nella serie interpreta il dottor Pasquano.

Per tutti quelli che non hanno potuto seguire "L'altro capo del filo" in diretta, è disponibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere la replica online

Nel dettaglio, si informa che la replica dell'episodio di Montalbano di questa settimana è già disponibile su Rai Play, la piattaforma on demand della televisione dello stato.

Su tale sito, infatti, esiste una sezione dove sono presenti le repliche di tutti i film ispirati al personaggio di Camilleri, compresi gli ultimi due che sono andati in onda nel marzo del 2020. Da ricordare che, per vedere le repliche su Rai Play è indispensabile registrarsi al sito ed avviare il donwload dell'app omonima da installare sui propri dispositivi tecnologici.

La trama ufficiale

La trama ufficiale de "L'altro capo del filo" ci segnala che una donna di Vigata, Elena Biasini, viene brutalmente uccisa all'interno della sartoria di cui è titolare.

All'inizio delle indagini, le forze dell'ordine non trovano nessun movente valido per spiegare l'omicidio della vittima, una donna apparentemente senza nemici. Per questa ragione, Montalbano decide di concentrare tutte le sue attenzioni sulla vita della donna e sulle sue conoscenze per provare a portare un po' di luce su quello che sembra un misterioso delitto. In questo modo, il commissario scopre che Elena era una donna molto talentuosa che involontariamente ha scatenato una serie di eventi che l'hanno portata ad una fine violenta ed inspiegabile.

Fra i segreti della vita della Biasini, infatti, si viene a sapere che il marito si è suicidato anni prima in circostanze poco chiare e che uno dei suoi dipendenti si era invaghito così tanto di lei da diventare geloso ed ossessivo.

Nel corso delle indagini per l'omicidio di Elena, il commissario Montalbano è costretto anche ad affrontare l'emergenza dovuta allo sbarco di diversi migranti nelle coste di Vigata. Salvo, infatti, grazie all'aiuto dei suoi uomini riesce a risolvere il misterioso caso.