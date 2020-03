Bella da morire, la Serie TV che vede come protagonista l'attrice (Cristiana Capotondi), ritornerà nuovamente su Rai1 con l'ottava e ultima puntata domenica 5 aprile 2020, in programmazione come sempre in prima serata a partire dalle ore 21:25 circa. Gli spoiler di questo nuovo e ultimo episodio rivelano che Eva Cantini riuscirà a risolvere il caso sul quale sta indagando, ma questa cosa potrebbe metterla in pericolo. Sofia Scuderi (Elena Radonicich) invece incontrerà Marco Corvi. Infine Edoardo avrà intenzione di conoscere Matteo.

Bella da morire, trama ottava e ultima puntata: Eva si nasconde a casa di suo padre

I colpi di scena non mancheranno neanche nel corso della quinta e ultima puntata della fiction Bella da morire, che verrà trasmessa domenica 5 aprile in prima serata. Le anticipazioni ufficiali sulla trama annunciano che i poliziotti cercheranno Paolo Bonsini, accusato dell'omicidio di Gioia. Intanto la storia tra Eva e Marco sembrerà chiudersi definitivamente a causa dell'ennesimo avvenimento di violenza accaduta tra le mura domestiche.

Per questo motivo, la Cantini deciderà di recarsi a casa di suo padre dove troverà rifugio. D'altro canto, Corvi deciderà di lasciare Lagonero, tanto che nel corso del suo viaggio incontrerà proprio Sofia: qui penserà bene di seguirla. Nello stesso momento, Edoardo avrà intenzione di conoscere Matteo, dopo aver saputo che è suo figlio, a questo punto Rachele gli darà il consenso di vederlo. A tal proposito, quest'ultima puntualizzerà a l'uomo che non sarà mai un padre per il bambino.

Bella da morire: Eva in pericolo

Gli spoiler di Bella da morire rivelano che, successivamente si scoprirà che Bonsini è stato assassinato, quindi potrebbe non essere veramente lui il colpevole della morte di Gioia. Per finire, Eva finalmente riuscirà a risolvere il caso sul quale stava indagando da tempo, anche se la verità potrebbe mettere anche lei in pericolo. Insomma, si prevede un finale ricco di colpi di scena per i molteplici telespettatori che hanno seguito con trepidazione questa mini serie televisiva, la quale in questa prima stagione ha registrato grandi ascolti con una media di share che è arrivata addirittura alla soglia del 20%, nella difficile e competizione serale della domenica.

Per quanto riguarda questa stagione, l'ottava e ultima puntata di "Bella da morire" potrà essere vista in tv, su Rai 1, domenica 5 aprile a partire dalle ore 21:25. In alternativa, invece, si può recuperare la replica in streaming online sul sito web ufficiale di RaiPlay oppure da app scaricabile per smatphone e tablet da App Store e Google Play. In questo modo, infatti, si ha la possibilità di rivedere comodamente anche le altre puntate della serie tv, che vede come protagonista l'attrice Cristiana Capotondi e alla regia Andrea Molaioli.