Secondo le ultime anticipazioni nel 2021 dovrebbe andare in onda la terza stagione della serie evento 'L'amica geniale', tratta dalla quadrilogia di romanzi della scrittrice napoletana Elena Ferrante. Il terzo capitolo della Serie TV sarà basato sul libro 'Storia di chi fugge e di chi resta'.

Elena Greco e Pietro Airota convoleranno a nozze

La terza stagione de 'L’amica Geniale' continuerà proprio dal finale di stagione della seconda serie, basata su “Storia del nuovo cognome”, secondo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante.

La storia sarà ambientata negli anni ’70 e si continueranno a seguire le vicende di Elena Greco, detta Lenù, e della sua amica/nemica Raffaella Cerullo, detta Lila.

Secondo gli ultimi spoiler, nelle nuove puntate Elena, dopo essere riuscita a pubblicare il suo primo libro, si godrà il successo tanto meritato. Nonostante ciò, la Greco si ritroverà a fare i conti con le prime critiche del mondo letterario, che però non la turberanno. Infatti Lenù vivrà una fase molto felice della propria vita, in quanto avrà tante soddisfazioni oltre che dal punto di vista lavorativo, anche sul piano sentimentale, visto che sarà pronta a sposare Pietro Airota.

Inoltre, Elena nel corso della terza stagione, riuscirà a far ritorno a Napoli e incontrerà Enzo e Pasquale, che le racconteranno quanto accaduto in tutti questi anni. In particolare i due ragazzi le spiegheranno che Lila sta fronteggiando tante difficoltà e non sta vivendo una vita facile. Nonostante ciò, le due amiche continueranno a vivere separatamente: Lenù convolerà a nozze con Pietro e si trasferirà a Firenze per ripartire da zero e mettere su famiglia.

La vita matrimoniale però le starà stretta e non la soddisferà. Questo malessere si ripercuoterà anche sui suoi successivi libri, che saranno di qualità inferiore rispetto ai precedenti.

Lenù e Nino diventeranno amanti

La Greco dovrà ritrovare la serenità e il destino la aiuterà. Nel finale della seconda stagione, Elena rivedrà Nino Sarratore durante la presentazione del suo primo libro. La presenza di quest'ultimo è dovuta dall'amicizia che lega i due giovani.

Lenù non resisterà quando ritroverà il ragazzo, ormai uomo, di cui è sempre stata innamorata fin da bambina. Elena nel rivedere Nino ricorderà anche la notte trascorsa con Donato Sarratore, il padre di Nino. Un ricordo che nella terza stagione sarà ben custodito dalla Greco, che vorrà godersi l'amore segreto con il suo amico d'infanzia. Una relazione difficile perché entrambi sono sposati e hanno una famiglia. Lila non approverà la relazione per via della storia clandestina avuta con Sarratore da giovane.

Con il passare del tempo, Lenù scoprirà che alla fine Nino non è poi così diverso da suo padre, cioè un affabulatore molto abile, che le farà vivere una storia molto travagliata.

La relazione extraconiugale culminerà con la nascita di una bambina, alla quale verrà dato il nome di Immacolata.