La scorsa settimana, Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore della Juventus è stato messo subito in isolamento e vi resterà fino a che non sarà completamente guarito. Nella giornata di lunedì, 16, anche la compagna di Daniele Rugani è risultata positiva al Covid - 19. Fortunatamente, sia Michela Persico che il difensore della Juventus sono asintomatici e stanno bene. La compagna di Rugani è comunque molto in apprensione visto che è in dolce attesa. A rivelare la notizia, al settimanale "Chi", è stata la stessa Michela Persico.

Rugani presto papà

Questi sono giorni di grande apprensione per Daniele Rugani e la sua fidanzata Michela Persico visto che entrambi sono risultati positivi al Coronavirus. Il difensore è in quarantena da circa una settimana e sta passando il suo periodo di isolamento presso il JHotel. Rugani, appena ha saputo di essere positivo al Covid - 19, si è immediatamente allontanato dalla compagna, ma questo non è bastato ad evitare il contagio. Michela Persico sta trascorrendo il suo periodo di quarantena a casa visto che da lunedì scorso anche lei è risultata positiva al Coronavirus.

La conduttrice, però, è in apprensione anche perché è in dolce attesa: "Spero che il virus non incida sulla gravidanza", ha svelato la compagna di Daniele Rugani che poi ha aggiunto che i medici la stanno tranquillizzando e che non dovrebbero esserci problemi per la sua gravidanza. Michela Persico, però, ha confidato di avere molta paura. La compagna del difensore della Juventus ha superato il terzo mese di gravidanza proprio neo giorno in cui il Coronavirus ha sconvolto la sua vita e quella del suo compagno.

Michela Persico, esattamente come Daniele Rugani, è asintomatica e non ha manifestato nessun sintomo, perciò la speranza è che presto possa guarire e che questo sia solo un brutto ricordo.

Rugani e la compagna stanno bene

Daniele Rugani e la sua compagna Michela Persico stanno vivendo un periodo non facile a causa del Coronavirus. La coppia, però, è anche felice perché presto allargheranno la loro famiglia.

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale "Chi", Michela Persico ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute sottolineando che lei sta bene e ha chiesto a tutti di rispettare le regole perché il Coronavirus non fa distinzioni. La compagna di Rugani ha anche spiegato che non ha sintomi e che ora è sola a casa e sta aspettando che questo incubo finisca. Infine, la conduttrice ha spiegato che lei e Daniele Rugani si stavano preparando per annunciare la gravidanza ma poi il Coronavirus ha fatto irruzione nelle loro vite: "Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così.

Ma sono sicura che ci rialzeremo".