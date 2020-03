Continuano a regalare delle forti emozioni e numerosi colpi di scena le trame della famosa serie televisiva Il Paradiso delle signore, in programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40.

Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso martedì 10 marzo 2020, annunciano che Angela Barbieri (Alessia Debandi) farà allarmare il fratello Marcello (Pietro Masotti) dopo essersi recata in Liguria con Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) senza averlo messo al corrente della sua improvvisa partenza.

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), invece avrà una brillante idea per pubblicizzare la nuova collezione del magazzino più lussuoso di Milano, ma soltanto dopo essersi confrontato con la moglie Marta (Gloria Radulescu) e con Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Marta apprende che Riccardo si trova in Liguria con Angela, Umberto interessato solo ai propri affari

Nel corso della centoduesima puntata della fiction daily, che i telespettatori potranno vedere sulla rete ammiraglia Rai martedì 10 marzo 2020, Riccardo si metterà in contatto con Marta.

Il giovane rampollo dei Guarnieri, dopo aver comunicato alla sorella di trovarsi in Liguria con Angela, la inviterà a coprirlo con Ludovica per non farla sospettare. La moglie di Vittorio finalmente avrà la risposta che cercava, dato che da tempo sospettava che suo fratello non fosse particolarmente contento di essere fidanzato con la Brancia Di Montalto.

Nel frattempo Adelaide cercherà invano di riallacciare un rapporto con il cognato Umberto, che però purtroppo avrà la testa altrove.

Nello specifico, il commendatore sarà interessato solamente ai suoi affari. Il Guarnieri Senior approfitterà quindi del suo nuovo impegno, per tenere la diabolica contessa Di Sant’Erasmo ancora lontana da lui.

Vittorio si confronta con Marta e Federico, Marcello è preoccupato a causa della sorella

Successivamente al 'Paradiso' sarà il momento di farsi venire in mente una geniale idea per fare pubblicità alla nuova collezione: il direttore Conti dopo aver parlato con Marta e Federico troverà come al solito la giusta soluzione.

Nel frattempo Marcello si confiderà con il suo amico e socio di lavoro Salvatore, facendogli sapere di essere parecchio preoccupato per Angela poiché è scomparsa nel nulla. Il giovane Barbieri, dopo aver ascoltato una conversazione di Roberta e Gabriella, non farà fatica ad intuire che sua sorella in realtà si trova in compagnia di Riccardo. Quest’ultimo e l’ex cameriera del circolo intanto, proprio quando saranno in procinto di lasciarsi andare ai propri sentimenti, si fermeranno sul più bello.