Sabrina Salerno, nota showgirl e cantante italiana è tornata in televisione grazie al Festival di Sanremo a inizio febbraio. La celebre icona degli anni Ottanta e Novanta aveva precedentemente partecipato in gara al Festival della canzone italiana nel 1991, dove cantava il singolo 'Siamo donne' insieme a Jo Squillo. Tale brano all'epoca portò ottimi risultati di vendita e diventò uno dei tormentoni di quell'anno (fino ad arrivare alla posizione numero undici nella classifica dei singoli più venduti).

La Salerno, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato che desiderava da tempo tornare in televisione, ma che non avrebbe mai immaginato di farlo attraverso Sanremo.

Sabrina Salerno potrebbe tornare presto in tv

Sempre al settimanale Nuovo Tv, Sabrina Salerno ha accennato al fatto che potrebbe tornare presto in tv: "Già prima di Sanremo stavo lavorando a progetti televisivi, ma per ora preferisco non parlarne!".

La showgirl è sembrata riservata sull'argomento in questione e non ha voluto dire molto a riguardo, ma ha rivelato: "Ora sono matura per affrontare la televisione, magari con un programma di interviste".

Sabrina ha inoltre raccontato di come lei ami conoscere le persone, relazionarsi e approfondire i vari caratteri.

Il ritorno al Festival di Sanremo

Sabrina Salerno è tornata al Festival di Sanremo nel 2020, ma stavolta la showgirl è salita sul palco non come cantante, bensì in un'altra veste, quella di conduttrice. La Salerno ha dichiarato di aver esaudito un sogno grazie all'esperienza con il Festival, di essere stata sé stessa e di essere felicissima che Amadeus l'abbia scelta.

Al settimanale la showgirl genovese ha anche confessato di essere molto cambiata dal Sanremo del 1991: secondo lei i cambiamenti fanno parte della vita e sono fondamentali per ognuno.

Sabrina Salerno: 'L'oggi è quello che conta'

Sabrina Salerno è sposata con Enrico Monti, dal quale ha avuto un figlio, Luca. Del marito Sabrina ha parlato molto bene durante l'intervista, rivelando che l'uomo è molto attento, senza essere geloso: "Sa che sono una donna molto corteggiata, per questo è sempre vigile e controlla.

Ma la gelosia non fa per lui".

Per la Salerno il tempo sembra non passare mai e questo l'ha riconosciuto anche la stessa showgirl, dichiarando di avere 51 anni, ma di non dimostrarli: "Per forza, ho fatto un patto col diavolo!", ha commentato ironicamente.

Secondo Sabrina Salerno il tempo è un'illusione, quindi dovremmo vivere maggiormente il presente, senza guardare indietro al passato: "L'oggi è quello che conta, è quello che dobbiamo vivere ed è ciò che voglio godermi", ha concluso la cantante.