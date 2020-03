Amori difficili nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 4: le anticipazioni svelano che la fuga d'amore a Rapallo di Angela e Riccardo porterà parecchio scompiglio nelle loro vite. Il Guarnieri sa benissimo che la sua famiglia non approverebbe la relazione. In più, come reagirebbe Ludovica una volta scoperta la verità?

Nello stesso tempo, Rocco sarà in apprensione per la scelta che dovrà fare Marina. Proprio ora che ha il suo cuore, potrebbe perderla per via di una proposta lavorativa arrivata da Roma, che realizzerebbe il sogno della Fiore di diventare attrice.

Ma si sa, la lontananza fa dimenticare chi non s'ama.

Il Paradiso delle Signore puntata di giovedì 12 marzo: le bugie di Riccardo

Angela e Riccardo torneranno inevitabilmente alla vita di tutti i giorni. La loro parentesi romantica a Rapallo però, li farà riflettere su ciò che provano l'uno per l'altra. Un sentimento che va ben oltre l'amicizia senza dubbio. Il Guarnieri non penserà ad altro che alla dolce Angela.

Riccardo avrà la testa tra le nuvole, tanto che Ludovica inizierà a sospettare che il nasconda qualcosa.

Alla Villa, il Guarnieri Jr. non rivelerà nulla alla fidanzata, continuando a mentire riguardo i giorni in cui è stato assente. Bugie che verranno raccontate anche ad Adelaide, che non perderà tempo per indagare.

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, anche Angela ripenserà ai momenti preziosi vissuti con Riccardo. La Venere troverà sollievo in quei dolci ricordi, dimenticandosi per un attimo la sua triste realtà e il dolore per il piccolo Matteo, così distante da lei.

La decisione definitiva di Marina

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 4 del 12 marzo, vedremo Angela e Marcello fare pace. Tuttavia, la Barbieri sa molto bene che il fratello non approverebbe la relazione con Riccardo. Peccato che i suoi sentimenti nei riguardi del Guarnieri diventino sempre più forti.

Marina arriverà ad una decisione definitiva. Da una parte, è felice di restare a Milano, dove ha trovato colleghe e amiche che le vogliono bene e, cosa non da poco, l'amore di Rocco.

Dall'altra però, c'è la concreta possibilità di partire per Roma, dove potrebbe realizzare il sogno di una vita, quello di diventare attrice. La Fiore capirà che cosa è giusto per lei e lo comunicherà a Rocco.

Vittorio scopre il passato di Angela

Continuando con le anticipazioni della puntata di giovedì prossimo della soap Il Paradiso delle Signore 4, Vittorio verrà a sapere cosa nasconde Angela nel suo triste passato. Sarà proprio Riccardo a raccontargli la verità, lasciandogli un grande dolore nel cuore.

Vittorio si commuoverà e prenderà ancora più a cuore la sua dipendente Angela che, oltre a lui e a Riccardo, sarà coccolata anche da Gabriella e Roberta.

Forse, per la tormentata giovane, è arrivato il momento di assaporare un poco di felicità.