Nella giornata di ieri lunedì 2 marzo su Canale 5 è stata trasmessa la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini ha chiamato Paolo Ciavarro nella stanza superled per metterlo al corrente di due cose che riguardano Clizia Incorvaia. La prima riguarda un messaggio che la bella siciliana ha voluto inviare al suo ex coinquilino. La seconda invece è legata all'età anagrafica dell'influencer.

La settimana appena trascorsa per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è stata abbastanza difficile.

Il 28enne romano ha mostrato dei segni di cedimento, dopo l'espulsione della Incorvaia dalla casa del Grande Fratello Vip 4 per le frasi contro Andrea Denver.

Paolo riceve due notizie su Clizia

Paolo Ciavarro dopo aver raggiunto la superled è venuto a conoscenza di un gesto d'amore che Clizia Incorvaia ha fatto nei suoi confronti. La bella siciliana, una volta fuori dalla casa più spiata d'Italia, si è diretta a Fregene con suo padre e con una birra in mano, lanciando un messaggio al suo principe: "Ti aspetto qui, torna da vincitore".

Di fronte alla dichiarazione dell'influencer, il gieffino è apparso molto emozionato.

Ma non è finita qui: dopo la sorpresa, Alfonso Signorini ha messo al corrente il 28enne romano dei pettegolezzi sull'età anagrafica dell'ex di Sarcina. Per introdurre l'argomento il conduttore del GF ha mandato in onda una clip di Live - Non è la D'Urso. Durante il confronto tra Clizia Incorvaia e le cinque sfere, Daniele Interrante ha voluto vederci chiaro sull'età della giovane.

Senza giri di parole l'opinionista Mediaset ha esclamato: "Punto di domanda sulla tua età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più". La replica della diretta interessata, anziché essere chiarificatrice, ha portato nuovi dubbi: "Mia zia diceva che dopo i 30 anni l'età non si dichiara più".

A quel punto Signorini ha chiesto a Paolo Ciavarro cosa ne pensasse dell'età anagrafica della sua nuova fiamma.

Il giovane non ha mostrato alcun risentimento nei confronti della sua ex coinquilina, al contrario la sua reazione indifferente è stata accolta da un'ovazione del pubblico presente in studio: "Io avevo capito 35 anni, a me dell'età non importa assolutamente nulla".

I dubbi di Ciavarro jr sull'età della Incorvaia

Dopo la sorpresa ricevuta dagli autori del Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro ha raggiunto i suoi compagni in salone. Il giovane ha deciso di commentare con gli altri inquilini il gesto d'amore che Clizia ha fatto nei suoi confronti. Il figlio di Eleonora Giorgi ha affermato di sentire molto la mancanza della Incorvaia e di pensare sempre a lei.

Inoltre il 28enne romano ha affermato che, una volta fuori dalla casa più spiata d'Italia, la prima cosa che farà sarà andare dalla siciliana e volare a Lisbona per un viaggio insieme. Sebbene Paolo Ciavarro sia apparso molto preso da Clizia Incorvaia, con gli altri coinquilini ha mostrato delle perplessità sull'età anagrafica della giovane: "40 anni sarebbe miracoloso, mi sembra assurdo".