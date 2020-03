La puntata de Il Paradiso delle signore, che andrà in onda su Rai 1 lunedì 23 marzo sarà molto intrigante. In tale occasione, infatti, assisteremo al ritorno di fiamma tra Clelia e Luciano. Dopo i dissapori con Silvia, il ragioniere si lascerà nuovamente andare tra le braccia di quella che un tempo è stata la sua amante.

Continuerà, inoltre, la relazione tra Angela e Riccardo, mentre Marta deciderà di partire per incontrare un luminare nella speranza di trovare una cura per la propria sterilità.

Al Paradiso delle signore si è alla ricerca di una nuova 'venere'

Saranno molte le cose che accadranno nell'episodio del 23 marzo de Il Paradiso delle signore. In tale data vedremo che Clelia e Luciano non riusciranno più a nascondersi e si lasceranno travolgere dai loro sentimenti e dall'attrazione. Marta, invece, deciderà di incontrare un famoso esperto di medicina perché non riuscirà proprio a rassegnarsi all'idea di non poter avere più figli.

All'interno del grande magazzino milanese, intanto, si respirerà un clima parecchio teso a causa dell'assenza della 'venere' Marina.

Dora quindi avrà l'incarico di effettuare le selezioni per trovare una nuova commessa da assumere, dato che il personale si troverà in sofferenza. Il tutto anche perché Gabriella, anche se si è trovata bene nel ricoprire i panni di 'venere' per sostituire Angela, avrà un altro impegno lavorativo.

Il piano di Achille Ravasi

Defois contatterà telefonicamente Gabriella per invitarla alla presentazione della sua collezione a Parigi.

Essa, ormai, sarà in vendita anche in Francia e per la ragazza sarà un traguardo molto importante. La moglie di Vittorio dirà di essere disposta a partire con la 'venere' per poter incontrare il luminare.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Achille farà in modo che Umberto possa entrare a far parte del Comitato Lombardo per l'Expo. In seguito, chiederà al potente imprenditore di tenere un discorso a Roma al posto suo.

In realtà, quella di Ravasi è una strategia che potrebbe portare a conseguenze inaspettate.

Scoppia la passione fra due coppie della soap opera

Ad ogni modo, per poter fare fronte alla nuova situazione, Riccardo consiglierà a suo padre di rivolgersi a Federico per farsi aiutare.

Angela e Riccardo, intanto, continueranno la loro relazione. Il giovane Guarnieri, inoltre, nel corso della puntata del 23 marzo, dirà alla fanciulla che, molto presto, incontrerà anche Marcello per potergli parlare e definire, una volta per tutte, il loro rapporto.

Infine, Clelia e Luciano continueranno a lasciarsi andare alla passione: finalmente, i due possono godersi il loro amore senza sensi di colpa.