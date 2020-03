Rosina Rubio e Liberto Seler torneranno ad essere i protagonisti indiscussi delle vicende ambientate ad Una vita, una delle TV Soap più amate da telespettatori in Italia. Le trame spagnole, in onda a breve su Canale 5, rivelano che la coppia lascerà gli abiti da nobili per indossare quelli da domestici. Un escamotage, che utilizzerà il duo per scappare da un gruppo di delinquenti.

Una Vita: Rosina e Liberto si vestono da domestici

Le anticipazioni di Una Vita, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che i telespettatori assisteranno ad un salto temporale di dieci anni che comporterà un grosso colpo di scena nei riguardi di una delle famiglie più amate di Acacias 38.

Stiamo parlando di Rosina Rubio (Sandra Marchena), Liberto Seler e la domestica Casilda Escolano, che stupiranno tutti quanti quando dimostreranno di aver invertito i loro ruoli. In dettaglio, la madre di Leonor ed il nipote di Donna Susana si muoveranno nel vecchio quartiere vestiti da domestici, mentre la loro serva con abiti da grande signora. Infine, quest'ultima si farà chiamare Beremunda, tanto da impartire ordini ai suoi ex padroni, davanti agli altri sconosciuti.

La Rubio e il Seler ricercati da alcuni terroristi

Gli spoiler di Una Vita, in onda a breve sui teleschermi italiani, svelano che Beremunda affibbierà a Rosina e Liberto (Jorge Pobes) i nomignoli di Margarita e Lamberto. Uno stratagemma per fuggire da alcuni nemici. Tale espediente verrà chiarito davanti a Bellita Del Campo e Jose Dominguez, i nuovi residenti dell'abitazione di Ramon Palacios, prima che non fosse arrestato per il presunto omicidio di Celia e la morte di sua moglie Trini.

In questo frangente, la Rubio racconterà ai nuovi vicini che alcuni terroristi sarebbero sulle tracce del Seler, responsabile di aver evitato l'assassinio di Isabella, l'infante di Spagna. Jose e Bellita, a questo punto, cominceranno a ridere a crepapelle, sebbene decidono di mantenere il silenzio per permettere ai due coniugi di partecipare alla festa di presentazione dei Dominguez in società. Tuttavia, la madre di Leonor temerà per la sua sorte, quando noterà due sconosciuti aggirarsi nel quartiere in cerca di notizie su di lei ed il consorte.

Inigo e Leonor diventano genitori, Flora e Tito si sono fidanzati

Nel frattempo Donna Susanna, ormai in pensione per la chiusura della sua attività di sartoria darà a Rosina e Liberto il massimo sostegno, sebbene la situazione si risolvi in tempi molto brevi. La Casata Reale, infatti, comunicherà alla coppia che la cellula terroristica è stata eliminata. Per questo motivo, Casilda si toglierà i vestiti da signora, mentre la Rubio e il Seler torneranno a fare la vita sociale di prima. In questo frangente, i telespettatori scopriranno che Inigo e la moglie sono diventati genitori di tre bellissime gemelle dopo il loro trasferimento in Portogallo per lavoro.

Infine, ci saranno anche buone notizie per Flora (Alejandra Lorenzo) e Tito, visto che la madre di Leonor (Alba Brunet) farà intendere che i due si sono fidanzati ufficialmente.