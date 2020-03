Il Paradiso delle Signore, la TV Soap completamente made in Italy, continua ad appassionare milioni di telespettatori, grazie alle sue vicende ambientate in un grande magazzino milanese. La trama della puntata, in programma mercoledì 11 marzo su Rai 1, rivelano che Rocco Amato riuscirà a conquistare la bella Marina Fiore, se una proposta non cambiasse le carte in tavola. Marcello Barbieri, invece, si recherà a Rapallo per strappare la sorella Angela delle braccia di Riccardo Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, puntata 11 marzo: Rocco Amato conquista Marina Fiore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma mercoledì 11 marzo 2020 su Rai 1, rivelano che Rocco Amato riuscirà a fare breccia nel cuore di Marina Fiore, se quest'ultima non ricevesse un'allettante proposta lavorativa. L'aspirante attrice, infatti, sarà messa di fronte ad una scelta: scegliere il cuore o la ragione.

Riccardo Guarnieri sempre più vicino ad Angela Barbieri

Intanto, Riccardo Guarnieri starà vicino ad Angela Barbieri (Alessia Debandi), ancora addolorata per il distacco da suo figlio Matteo, partito con la famiglia adottiva per l'Australia.

Fortunatamente, la sorella di Marcello, complice l'aria di Rapallo, comincerà a stare meglio. Qui, i due giovani si avvicineranno pericolosamente, tanto da rendere difficile il ritorno a Milano. Il Guarnieri, infatti, dovrà affrontare Ludovica Brancia, mentre la Barbieri suo fratello, contrario alla sua relazione con il figlio di Umberto.

Adelaide trova conforto in Achille Ravasi

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, che i telespettatori vedranno l'11 marzo dalle ore 15:40 su Rai 1, Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) sembrerà avvicinarsi ad Umberto Guarnieri.

Peccato, che quest'ultimo sia troppo orgoglioso per ritornare sui suoi passi. La contessa, a questo punto, si getterà tra le braccia di Achille Ravasi (Roberto Alpi) dopo il rifiuto del cognato.

Marcello ruba l'auto di Armando Ferraris

Marcello Barbieri, invece, origlierà una conversazione tra Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Roberta Pellegrino. Qui, il socio di Salvatore capirà che Angela si trova in compagnia di Riccardo.

Per questo motivo, il ragazzo ruberà le chiavi dell'auto di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) per correre a Rapallo. Qui, il Barbieri pretenderà che la sorella lasci immediatamente la tenuta del Guarnieri per tornare insieme a lui a Milano. Infine, Rocco Amato sarà contentissimo per aver conquistato Marina Fiore. Peccato, che il destino abbia deciso per loro un'altra strada. La Venere, infatti, sarà contattata per un ruolo da protagonista in un film da girare a Roma.