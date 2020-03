Importanti novità attendono i telespettatori de Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che intrattiene milioni di italiani su Rai 1. La trama della puntata, in programma il 10 marzo, svelano che Marcello Barbieri apprenderà finalmente il nascondiglio della sorella. In particolare, il ragazzo scoprirà che Angela si trova in compagnia di Riccardo a Rapallo. Adelaide di Sant'Erasmo, invece, tenterà di riavvicinarsi ad Umberto Guarnieri, se quest'ultimo non pensasse ad altro che i suoi affari.

Il Paradiso delle Signore, puntata 10 marzo: Marta apprende che Riccardo non ama Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore incentrate sulla puntata trasmessa martedì 10 marzo su Rai 1, si soffermano su Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu. In particolare, la ragazza scoprirà che suo fratello si trova nella loro villa di famiglia a Rapallo, in Liguria. A tal proposito, Riccardo Guarnieri informerà la sorella di trovarsi in compagnia di Angela Barbieri dopo il suo tentativo di suicidio, a causa del distacco da Matteo.

Per questo motivo inviterà Marta a coprirlo, in quanto Ludovica Brancia non deve sapere dove si trova. La moglie di Vittorio, a questo punto, capirà che Riccardo non è molto felice del fidanzamento con la figlia di Flavia.

Marcello Barbieri scopre dove si trova Angela

Nel frattempo, Marcello Barbieri (Pietro Masotti) confesserà a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) di essere molto in ansia per sua sorella, scomparsa nel nulla da qualche giorno.

Ma ecco, che il proprietario della Caffetteria spierà una conversazione tra Roberta Pellegrino e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi). Qui, l'uomo intuirà che Angela si trova in compagnia di Riccardo (Enrico Oetiker) in un posto a lui sconosciuto. A tal proposito, i due giovani decideranno di restare amici dopo aver avuto un timido avvicinamento.

Adelaide di Sant'Erasmo vuole fare pace con Umberto Guarnieri

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, in onda il 10 marzo su Rai 1, rivelano che Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) cercherà di avvicinarsi ad Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), che dimostrerà di avere la testa altrove. Il commendatore, infatti, sarà soltanto interessato al suo giro d'affari, tanto da fare di tutto pur di tenere a debita distanza la Contessa. Nel frattempo, al grande magazzino, Marta e Federico Cattaneo proporranno a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) un piano per pubblicizzare la nuova linea di abbigliamento.

L'uomo, a questo punto, risulterà favorevolmente colpito dall'idea del figlio di Luciano (Giorgio Lupano) e della sua dolce consorte. Si prospetta, quindi, una puntata ricca di colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato italiano.