Le vicende della celebre fiction Don Matteo 12, continuano a fare compagnia al pubblico di Rai 1 con numerosi colpi di scena. Salvo variazioni dei palinsesti televisivi, la nona puntata - penultima di questa stagione - andrà in onda sul piccolo schermo giovedì 12 marzo 2020 in prima tv assoluta.

Dalle anticipazioni si apprende che una ragazza, dopo essere stata vittima di alcuni gravi atti di violenza, verrà salvata dalle fiamme di un devastante incendio grazie all'intervento Don Matteo (Terence Hill), il quale come al solito riuscirà a scongiurare la tragedia in tempo.

Inoltre ci sarà ancora da divertirsi con il simpatico Nino Cecchini (Nino Frassica), il quale dopo aver intrattenuto i telespettatori nello scorso episodio fingendosi prete, nella prossima puntata accuserà un improvviso e bizzarro disturbo che lo destabilizzerà: infatti il maresciallo ad un certo punto si renderà conto di non riuscire più a sentire le voci degli uomini.

Trama del penultimo episodio di Don Matteo 12: il prete di Spoleto mette in salvo una donna

Gli spoiler del nono appuntamento di Don Matteo di questa stagione, che i telespettatori vedranno su Rai 1 giovedì 12 marzo 2020 dalle ore 21:25 circa ed intitolato “Non desiderare la donna d’altri”, raccontano che per l’ennesima volta l’amato prete di Spoleto sarà occupato con un nuovo caso di giustizia.

Infatti Don Matteo assisterà a un tentato femminicidio e interverrà personalmente per salvare la vittima: la donna in questione scamperà dalle fiamme di un incendio proprio grazie al provvidenziale salvataggio da parte del parroco.

Nel frattempo il carabiniere Nino Cecchini dovrà fare i conti con uno strano inconveniente personale, poiché all'improvviso udirà soltanto le voci femminili.

Un bizzarro problema per Cecchini, Jordi decide di partecipare a un provino a Roma

Grazie al suo strano problema di salute, il maresciallo si renderà protagonista di vari siparietti divertenti e scatenerà degli equivoci che coinvolgeranno la capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e il PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Nel frattempo il giovane Jordi (Pasquale Di Nuzzo) si preparerà per sostenere un provino di ballo in una scuola molto prestigiosa di Roma, e approfitterà dell’occasione per provare a dimenticarsi di Sofia (Maria Sole Pollio).

Il Ferrazzoli in realtà sarà parecchio scosso per aver appreso di recente dalla sua compagna di liceo la verità sull’incidente stradale avuto, ovvero di aver perso la gamba per colpa sua. Purtroppo il giovane artista - pur avendo messo fine ad ogni tipo di rapporto con la Gagliardi - non riuscirà ad evitare di pensare a lei.