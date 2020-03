Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo su Rai 3 dalle ore 20:45, presentano moltissime novità agli affezionati fan della soap: Serena e Filippo giungeranno alla separazione, Vittorio e Patrizio dovranno risolvere dei piccoli problemi organizzativi e Rosaria e Carla avranno un chiarimento. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà durante gli episodi della prossima settimana.

Anticipazioni tv di Un posto al sole dal 16 al 20 marzo: Serena e Filippo si separano

Gli spoiler di Un posto al sole svelano che i rapporti tra Serena e Filippo si raffredderanno sempre di più tanto da spingere la coppia a prendere in considerazione l'idea di una separazione consensuale. Filippo, nel tentativo di mitigare l'assenza della sua ex, si avvicinerà a Cristiana e inizierà a provare qualcosa di profondo per lei. Nel frattempo Arianna, in partenza per Londra, noterà la freddezza da parte dei suoi amici e penserà che siano indifferenti all'evento.

In realtà, saranno tutti intenti ad organizzarle una bellissima festa d'addio. I lavori nelle cantine termineranno e Vittorio e Patrizio potranno, finalmente, iniziare ad organizzarsi: non sarà facile, ma con un po' d'ironia riusciranno a risolvere i problemi iniziali. Raffaele, dopo aver scoperto i metodi con cui Patrizio vorrà gestire le sue visite al seminterrato, deciderà di organizzare una piccola vendetta per mostrare il suo risentimento.

Spoiler Un posto al sole prossima settimana: Marina continuerà ad aiutare Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Mariella sarà sempre più ostinata ad invitare al matrimonio sia Carla che Rosaria, ma ciò creerà non poche tensioni e Alex si troverà nella difficile posizione di dover scegliere quale delle due portare con sé. Nel tentativo di mitigare le cose, Alex cercherà di dare vita ad un confronto tra Rosaria e Carla e, finalmente, tornerà il sereno nella sua famiglia.

Durante il giorno della Festa del papà, Viola ritornerà a casa portando con sé il piccolo Antonio. Il suo desiderio di trascorrere una giornata in tranquillità, però, verrà osteggiato da alcune incomprensioni: Eugenio cercherà di risolvere questa situazione con Viola, ma un evento inaspettato li lascerà sconvolti e li metterà in pericolo. Nel frattempo, Marina continuerà a rimanere accanto a Fabrizio e, nel tentativo di farlo uscire di prigione, gli confiderà le sue recenti scoperte. Contemporaneamente, Filippo e Serena faranno di tutto per cercare di ricostruire le loro vite e a Giulia, intenzionata ad aiutare l'amica, verrà in mente una persona da proporle come babysitter.