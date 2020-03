Le vicende dello sceneggiato Il Segreto nonostante fanno compagnia al pubblico da ben 9 anni, continuano a sorprendere. Le anticipazioni degli episodi che occuperanno l’emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana, svelano che la marchesa Isabel De Los Visos perderà la sua prima battaglia contro Francisca Montenegro. Scendendo nel dettaglio, quest’ultima sfuggirà dalle grinfie della madre di Tomas e Adolfo, poiché si trasferirà in un’altra casa con Raimundo Ulloa, con la convinzione che in tale maniera suo marito farà dei miglioramenti.

Il Segreto trame Spagna: Ignacio si sente in colpa, Isabel furiosa con Tomas

Nelle puntate de ll Segreto che i telespettatori spagnoli potranno seguire dal 16 al 20 marzo 2020, Rosa si comporterà in uno strano modo, poiché darà l’impressione di essere entusiasta. Pablo deciderà di andare a Bilbao a cercare Santos e sua madre, per convincerli a ritirare la denuncia contro Urrutia. Intanto Ignacio ringrazierà Ramon per il suo sostegno, ed ammetterà di sentirsi in colpa per ciò che è successo ad Urrutia.

Adolfo confesserà a Tomas di non aver dimenticato Marta, e di essere rimasto scioccato per aver appreso che convolerà a nozze con Ramon. I componenti della famiglia Solozobal riceveranno un telegramma, che li farà rimanere senza parole: in particolare Ignacio e le sue figlie apprenderanno che Donna Begona presto tornerà casa poiché è stata dimessa dall'ospedale. La marchesa Isabel dopo aver fatto capire a Francisca di essere contraria al suo trasferimento con Raimundo, rimprovererà Tomas per averle nascosto i suoi piani per modernizzare la miniera.

Quest’ultimo dopo aver chiesto a sua madre per quale motivo tratta in modo diverso Adolfo, verrà a conoscenza che suo fratello è figlio di Simón Castro.

Don Filiberto viene rapito, Francisca e Raimundo traslocano

Filiberto proprio quando sarà in procinto di attaccare Mauricio, verrà rapito da due uomini mascherati. A questo punto il parroco di Puente Viejo, non appena aprirà gli occhi si troverà in un luogo cupo.

Tomas inviterà suo fratello ad annullare il suo matrimonio con Rosa, precisandogli che la sua promessa sposa è convinta di aver ereditato la malattia della madre. Allo stesso tempo Ignacio condividerà con Manuela la sua preoccupazione per il ritorno di sua moglie, mentre le tre sorelle si prepareranno per ricevere la loro madre. Francisca ringrazierà Mauricio, Matias e Marcela, per aver aiutato lei e suo marito a traslocare in una nuova casa. A questo punto, la Montenegro crederà di poter assistere meglio Raimundo. Finalmente Donna Begona verrà accolta con immensa gioia dalle sue figlie, e farà la conoscenza di Adolfo.

Quest’ultimo nonostante sua madre gli dirà che la sua promessa sposa è squilibrata, sarà intenzionato a sposarsi per assumersi la responsabilità di padre.

Matias preoccupato, nessun miglioramento per l’Ulloa

Francisca riceverà una visita da Dolores, invece Encarnación chiederà al capitano Huertas di darle una mano per inviare una lettera a suo marito. Ignacio farà sapere a sua moglie di temere che lei non sia guarita del tutto, mentre Adolfo ricorderà gli avvertimenti di sua madre su Rosa. Proprio quando Don Filiberto attenderà la sua fine, un uomo incappucciato lo ferirà leggermente e gli farà riavere l’arma con cui stava per uccidere il Godoy.

Donna Begona improvviserà una festa di addio al nubilato per Rosa. Nel frattempo, Matias si preoccuperà dopo aver parlato con Alicia, che sarà intenzionata a candidarsi alle elezioni invece di far tornare in libertà suo padre. Isabel si confiderà con il suo caposquadra, dicendogli che sarebbe meglio se Rosa sparisse. In seguito, il dottor Clemente comunicherà a Francisca, Matias e Marcela, che per il momento non c’è speranza che Raimundo possa riprendersi. Infine, la marchesa De Los Visos apparirà a casa della Montenegro.