Gabriella Rossi continuerà ad essere al centro dei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, una della soap opera più amate dai telespettatori italiani. La trama della puntata, in programma il 1° aprile, rivela che la stilista riceverà una dichiarazione d'amore da Cosimo Bergamini, mentre Zia Ernestina verrà truffata di tutti i suoi averi. Infine, Achille Ravasi metterà in cattiva luce Riccardo agli occhi di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 1° aprile: zia Ernestina truffata, Luciano e Silvia disperati

Gli spoiler della puntata della soap opera, in onda mercoledì 1° aprile su Rai 1 rivelano grosse novità. In dettaglio, i coniugi Cattaneo appariranno più sollevati dalla decisione di zia Ernestina di finanziare il costoso intervento chirurgico di Federico. L'anziana donna, infatti, si è presa a cuore la situazione del giovane in segno di gratitudine verso Luciano, suo nipote, che si è preso cura di lui nel momento del bisogno.

Silvia e Luciano, a questo punto, fingeranno una ritrovata armonia solo per il bene del loro amato figlio, deciso ad entrare nuovamente in sala operatoria per sperare in un futuro migliore. Peccato, che i sogni abbiano vita breve. I telespettatori, infatti, scopriranno che Ernestina non potrà più sovvenzionare l'operazione di Federico dopo essere stata truffata. Una notizia, che getterà il contabile e Silvia nel buio più totale.

Adelaide furiosa con Riccardo, Achille ne approfitta

Le trame de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Adelaide sarà molto impegnata nei preparativi di nozze con Achille. Per questo motivo, chiederà a suo nipote di farle da testimone nel giorno più bello della sua vita. Peccato, che Riccardo comunichi alla zia di voler invitare Angela, la sua nuova fidanzata, all'evento. Una decisione, che manderà su tutte le furie la donna.

Il furbo Ravasi, presente allo scontro, cercherà di mettere la zia contro il fratello di Marta. L'imprenditore, infatti, la inviterà a togliere la procura dei suoi beni al rampollo di casa Guarnieri.

Clelia mette alla prova Laura

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, annunciano che Laura continuerà la sua settimana di prova al grande magazzino milanese sotto gli occhi vigli della capo-commessa Calligaris. Qui, la Parisi farà del suo meglio per fare bella figura con il direttore e Clelia, che invece non apparirà del tutto contenta del suo lavoro come Venere. Roberta, a questo punto, correrà in aiuto di Laura affranta dalle continue punzecchiature dell'amante di Luciano.

Dall'altro canto, Vittorio spezzerà una lancia a suo favore nonostante sia preso dai suoi problemi con Marta, decisa a tutto pur di diventare madre.

Cosimo si dichiara a Gabriella, Salvatore geloso

Inoltre tutti gli occhi saranno puntati su Salvatore e Gabriella. Il socio della caffetteria mostrerà segni sempre più evidenti di gelosia nei confronti della vicinanza, sorta tra Bergamini e la Rossi. Il figlio della signora Amato, che tanto aveva sperato in un loro riavvicinamento, scoprirà che Cosimo non si è arreso, tanto da dichiarare il suo amore alla bella stilista.