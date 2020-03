Il Paradiso delle Signore, la soap opera seguitissima sui teleschermi di Rai 1, tornerà da lunedì 30 marzo con imperdibili appuntamenti. La trama della puntata, che sarà trasmessa martedì 31 marzo, rivelano che Agnese Amato sarà in pensiero per la situazione, venutasi a creare tra Gabriella e Salvatore. Zia Ernestina, invece, offrirà un aiuto economico a Federico, mentre Marta Guarnieri inizierà una terapia per diventare madre all'oscuro di Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore, trama 31 marzo: Agnese trova conforto in Armando

Grossi colpi di scena accadranno nella puntata di martedì 31 marzo della soap opera italiana. Le trame rivelano che Agnese sarà molto delusa dal comportamento di Gabriella. La stilista, infatti, si dimostrerà stanca della gelosia di Salvatore, tanto da allontanarsi sempre più da lui. Dall'altro lato, il socio di Marcello apparirà troppo orgoglioso per chiedere scusa alla Rossi. La signora Amato stanca di questa situazione cercherà una parola di sostegno da Armando Ferraris, mentre i dissapori aumenteranno all'interno della coppia.

Alla fine, Gabriella prenderà una decisione irremovibile, tanto da chiedere una pausa di riflessione al siciliano. Cosimo, invece, approfitterà di questa situazione per fare una proposta alla talentuosa stilista.

Zia Ernestina si offre di pagare l'operazione di Federico

Successivamente gli occhi degli amanti de Il Paradiso delle Signore saranno puntati su Silvia e Luciano. I due coniugi, infatti, abbasseranno le armi per il risolvere un grosso problema familiare.

Federico ha acconsentito a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla spina dorsale in Svizzera per sperare di tornare a camminare. Peccato, che il luminare abbia chiesto una parcella esorbitante per procedere alla delicata operazione. Per questo motivo, i Cattaneo si metteranno subito alla ricerca del capitale necessario, se non trovassero tutte le porte chiuse. Fortunatamente zia Ernestina, venuta a conoscenza del problema, si offrirà di pagare l'operazione al giovane.

Un modo, per sdebitarsi con il nipote e Silvia per averla ospitata in casa dopo il grave malore.

Marta inizia una cura per la fertilità all'oscuro di Vittorio

Le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dicono che Marta non si arrenderà a diventare madre, neanche dopo il responso negativo di due eccellenti professori in ginecologia. La sorella di Riccardo, infatti, non si darà pace, tanto da influenzare in peggio il suo rapporto con Vittorio, che apparirà invece più riflessivo. Ma ecco, la giovane scoprirà che una sua compagna di scuola è rimasta incinta nonostante dei problemi di sterilità.

In questo frangente, la Guarnieri apprenderà che Camilla si era sottoposta ad una cura specifica, tanto da volerla acquistare senza ascoltare prima un parare di un medico specializzato in fertilità. Una decisione, che incrinerà l'unione con il Conti, molto preoccupato per la salute della giovane consorte.