il paradiso delle signore torna con nuovi appuntamenti ricchi di colpi di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 23 al 27 marzo, rivelano che Marcello e Roberta avranno dei momenti di intimità. In seguito, il giovane cameriere la salverà da uno scippo. Nel frattempo, Angela e Riccardo portano avanti la loro storia senza dire nulla al Barbieri mentre Silvia scoprirà la natura dei rapporti tra Clelia e Luciano. Infine, Federico potrebbe tornare a camminare mentre Achille vuole accelerare le nozze con Adelaide e Marta vorrà vedere un luminare per curare la sua sterilità, ma senza dire nulla a suo marito.

Il Paradiso delle signore, Riccardo affronta Marcello

Le trame Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 marzo, rivelano che al magazzino partiranno le selezioni per cercare una nuova Venere e ad occuparsi delle candidate sarà Dora. Nel frattempo Defois, il mentore di Gabriella, la chiamerà per invitarla a presentare la sua collezione a Parigi. Per lei si tratterà di un'enorme soddisfazione dopo le feroci critiche avute a causa del bikini. Marta vorrà partire insieme alla giovane stilista per poter incontrare un luminare e cercare di curare la sua sterilità.

Poco dopo, Riccardo ed Angela continueranno la loro storia d'amore e quest'ultima prometterà all'amato che presto parlerà di loro a suo fratello Marcello. In realtà sarà il Guarnieri Junior ad affrontare Marcello e a parlargli della sua relazione con la bella Angela. Intanto, Marta continuerà ad organizzare il viaggio a Parigi senza dire nulla a Vittorio: la giovane non ha nessuna intenzione di accettare l'idea di non poter diventare madre.

Più tardi, Ennio proverà a conquistare Clelia, ma lei gli ribadirà di non essere interessata a lui. Nel frattempo, Silvia scoprirà la vera natura dei rapporti tra Luciano e Clelia e sarà sempre più ai ferri corti con suo marito.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 27 marzo: Federico decide di operarsi

Gli spoiler Il Paradiso delle signore fino al 27 marzo, ci raccontano che Marcello e Roberta avranno un momento d'intimità durante il quale il giovane le confesserà di aver sofferto moltissimo per averla persa.

Nel frattempo, Marta continuerà a non dire a Vittorio per quale motivo vuole andare a tutti i costi a Parigi. Intanto, Achille Ravasi farà leva sul suo fascino e convincerà Adelaide ad accelerare la data delle loro nozze: l'uomo, però, non lo farà per amore nei confronti della sua promessa sposa, bensì per risanare i suoi debiti. Nel frattempo, Federico scoprirà che una nuova operazione potrebbe restituirgli l'uso delle gambe, ma per paura di avere un'altra delusione, preferirà rifiutare l'idea di sottoporsi ad un nuovo intervento. Poco dopo, Marcello salverà Roberta da uno scippo e questo avvenimento, farà sì che il Cattaneo junior avverta tutto il peso della sua impotenza e cambierà idea circa l'intervento.

Poco dopo, Gabriella partirà per Parigi in compagnia di Cosimo mettendosi così in una situazione "pericolosa".

Arriva la nuova Venere Laura

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, vedremo come proseguirà la ricerca della sostituta di Marina, ma nessuna delle candidate finora esaminate ha soddisfatto Celia. Tuttavia, poco dopo spunterà Laura Parisi, la quale con una certa intraprendenza convincerà Vittorio ad assumerla in prova come Venere. Nel frattempo, a Parigi, Gabriella avrà la febbre e a prendersi cura di lei ci sarà Cosimo. Poco dopo, Salvatore scoprirà che la sua fidanzata ed il Bergamini sono insieme e non prenderà per nulla bene questa vicinanza tra i due.