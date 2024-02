Manuela sembrava essere riuscita a dare una svolta alla sua vita sentimentale iniziando a frequentare Costabile e dimenticando Niko, ma a quanto pare non sarà così. La ragazza. nel corso degli episodi Un posto al sole in onda dal 4 all'8 marzo, proverà grande gelosia nei confronti dell'avvocato, il quale sarà in vacanza con la famiglia in Trentino. Niko farà un incontro che farà ingelosire non solo Manuela, ma anche il piccolo Jimmy.

Un posto al sole, episodi 4-8 marzo: Manuela sempre più gelosa di Niko

Marina non farà altro che pensare alla maternità tardiva, mentre Ida riceverà una telefonata che la farà preoccupare: le condizioni di salute di suo padre sono peggiorate.

Diego, venuto a sapere della cosa, cercherà di starle accanto, ma lei alzerà un muro mantenendo le distanze da lui.

Marina e Roberto continueranno a tenere d'occhio la ragazza, che sarà sempre più preoccupata per suo padre e finirà per non lasciarsi andare con Diego dandogli un grande dolore. Niko, in seguito a un incontro inaspettato avvenuto durante la settimana bianca, continuerà a godersi la vacanza con la famiglia nonostante i diversi cambi di programma. Manuela invece sarà sempre più gelosa di lui. Tra il dottor Luca De Santis e il piccolo Manuel nascerà un rapporto di amicizia e complicità.

Clara si trasferisce da Alberto e rischia di ricadere in vecchie dinamiche

Rosa sarà pronta a dare una svolta alla propria vita e prenderà una decisione inaspettata.

Di che cosa si tratterà? Intanto la vacanza in Trentino di Niko proseguirà alla grande grazie all'incontro inaspettato che causerà gelosia sia in Manuela sia in Jimmy. Filippo e Serena non sapranno più in che modo affrontare il momento di sconforto che sta attraversando da diverso tempo la piccola Irene e finiranno per discutere a causa delle divergenze di opinioni in merito alla questione.

Clara si trasferirà a casa di Alberto dando inizio a una nuova convivenza che rischierà di farla ricadere nelle vecchie dinamiche che la legavano al padre del figlio. Eduardo, che non sarà a conoscenza del trasferimento della ragazza, proverà a contattarla tramite la sorella Rosa.

Mariella vuole vendicarsi di Guido

Filippo e Serena si ritroveranno a dover dire a Irene che presto vedrà nuovamente lo psicologo.

Come reagirà la bambina alla notizia che le daranno i genitori? Mariella sarà decisa a vendicarsi di Guido per la sua pigrizia in casa. La donna, proprio per questo motivo, continuerà a uscire tutte le sere insieme alla sua amica Bice. Rossella soccorrerà qualcuno che non si sarebbe mai aspettata, mentre Clara scoprirà da Rosa che Eduardo sa del suo trasferimento a casa di Alberto e vivrà momenti di grande confusione. Niko continuerà a godersi la vacanza vivendo momenti di grande spensieratezza, anche se non tutti si divertiranno esattamente come lui.

Clara rischia di tornare con Alberto

Clara si trasferirà a casa di Alberto e finirà per ricadere nelle vecchie dinamiche che la rendevano dipendente da lui.

Tutto questo nonostante la giovane si sia innamorata di Eduardo, che dopo essersi è consegnato alle forze dell'ordine è in carcere e sogna un futuro con lei una volta che sarà libero. Alla luce della nuova convivenza di Clara con il padre di suo figlio, il sogno di Eduardo potrebbe non realizzarsi, visto che lei potrebbe andare totalmente in confusione e rischiare seriamente di prendere in considerazione la possibilità di provare a essere una famiglia con Alberto e il piccolo Federico.