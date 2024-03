Elisa de Grazalema continuerà a tessere la sua trama insieme a Lorenzo de La Mata e negli episodi La promessa in onda su Canale 5 dal 25 al 29 marzo, provocherà la caduta di Catalina, la quale si farà male ad una caviglia per far sì che il militare vada in banca al posto della giovane. Nel frattempo, Manuel e Jana avranno un piccolo screzio, ma poi faranno la pace mentre Pia farà alcune richieste ad Alonso.

Elisa fa cadere Catalina per favorire Lorenzo

Catalina pur provando a fidarsi di Lorenzo non avrà nessuna intenzione di lasciare che l'uomo faccia gli interessi della sua famiglia e per tale motivo nel momento in cui lui si offrirà di andare in banca al posto suo, la giovane rimarrà ferma sulle sue posizioni e rifiuterà il suo aiuto ribadendo che andrà all'istituto di credito in prima persona.

Tuttavia, i propositi della marchesina verranno frustrati dalla baronessa Elisa, la quale, come rivelano le anticipazioni settimanali de La Promessa la farà cadere provocandole una slogatura alla caviglia che le impedirà di camminare per quale tempo. La nobildonna farà tutto ciò proprio per far sì che sia il suo amante ad andare in banca al posto della giovane.

Jana e Manuel litigano a causa di Jimena

Candela che sembra avere un debole per don Carlos, il maestro che sta insegnando a lei e a Simona a scrivere e leggere meglio di quanto già facciano, vorrà organizzare una cena per ringraziarlo. La donna per riuscire nel suo intento chiederà aiuto a Lope per la realizzazione del menu e chiederà a Donna Pia di poter cenare con l'uomo nel suo ufficio, in modo da restare sola con lui.

Intanto, Manuel che ha chiesto a Jana di occuparsi di Jimena durante la gravidanza, le chiederà se possono fare qualcosa per aiutarla con le difficoltà che sta avendo, ma i due finiranno per litigare nel momento in cui la domestica affermerà che de Los Infantes sta palesemente mentendo.

Pia fa delle richieste ad Alonso

Don Pedro andrà a parlare con Manuel e gli svelerà i progetti futuri che ha intenzione di realizzare insieme a lui.

Il giovane, in seguito a questo dialogo, si recherà da Jana e le chiederà scusa per il battibecco avuto in precedenza. Inoltre le racconterà che gli è stato proposto di prendere parte alla gara denominata Coppa Herzog Staackman, e che andandoci realizzerebbe il sogno della sua vita. I due appariranno molto entusiasti per questa proposta, ma l'umore di entrambi cambierà nel momento in cui il marchesina dirà di non poterci partecipare per via di Jimena visto che è incinta ed ha bisogno di averlo accanto.

Infine, Donna Pia chiederà ad Alonso di poter condividere la stanza con il consorte e di concedere a Petra il permesso di andare a trovare Cruz in sanatorio.

Gregorio ucciderà Pia dopo la sua scoperta?

Pia, nelle prossime puntate della soap tv La Promessa farà una scoperta su suo marito Gregorio che la porterà a sospettare che sia stato proprio lui ad avvelenarla piano piano con l'intento di farle perdere il bambino che porta in grembo. La donna, dopo aver deciso di dare una possibilità al loro matrimonio ed aver cominciato a dormire al fianco del legittimo consorte, un giorno rovisterà in un cassetto dell'uomo e troverà una bottiglietta di cicuta, ovvero la sostanza velenosa che hanno messo nel suo cibo.

La governante, da quel momento in poi, verrà presa dal panico ed ogni volta che Gregorio sarà nelle vicinanze, farà fatica a nascondere il terrore che prova. L'uomo si insospettirà molto per la paura che la consorte prova nei suoi confronti e così deciderà di rovistare nel suo cassetto e scoprirà che la boccetta col veleno è scomparsa e che è stata proprio Pia a trovarla. A quel punto il maggiordomo, vistosi scoperto, potrebbe passare al contrattacco e provare ad uccidere la moglie in un altro modo correndo il rischio di finire veramente in prigione.