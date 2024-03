Il triangolo amoroso tra Vito, Maria e Matteo sembrerà destinato a durare ancora a lungo visto che Portelli nel corso degli episodi Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 25 al 29 marzo, dichiarerà apertamente il suo amore per la stilista mettendola in difficoltà con suo fidanzato. Nel frattempo, Vittorio e Marta si frequenteranno sempre più spesso per via dell'annullamento del loro matrimonio mentre Rosa riuscirà a tenere testa ad Adelaide ed Umberto temerà che il suo piano possa andare in fumo.

Maria torna con Vito, ma è attratta da Matteo

Vito e Maria, in seguito al bacio che si sono scambiati nel corso dell'intervista, torneranno insieme. Tuttavia, Maria sarà ancora attratta da Matteo ed inoltre, come si evince dagli spoiler settimanali Il Paradiso delle signore riceverà da Defois un invito a raggiungerlo a Parigi. Nel frattempo, al grande magazzino si prepareranno tutti per la settimana di Pasqua. Intanto, Alfredo manifesterà la volontà di montare il cambio che ha ideato sulla bicicletta di Clara per la prossima gara, ma lei sarà scettica per via del fatto che non è stato approvato e dunque non può essere usato in una competizione ufficiale. Marta e Vittorio, invece, per poter ottenere l'annullamento del matrimonio si vedranno costretti ad incontrarsi per ripercorrere la loro storia e la Guarnieri non sarà affatto contenta di questo.

Poco dopo, Maria racconterà ad Irene e Clara della proposta che ha avuto e le due si mostreranno molto entusiaste. Intanto, Roberto proporrà a Rosa di scrivere un articolo sul mondo delle donne per il prossimo numero del Paradiso Market. Lei deciderà di intervistare Adelaide sperando di riuscire a convincerla a concedergliela.

Marta reprime i sentimenti che prova per Vittorio

Salvatore, nonostante i tanti sforzi profusi, vedrà sempre più svanire le speranze di riconquistare Elvira mentre lei comincerà ad avere problemi con Tullio che la porteranno ad avere dubbi sulla loro relazione. Nel frattempo, Marta e Vittorio si frequenteranno sempre più assiduamente a causa del fatto che la procedura per annullare il loro matrimonio si complicherà a dismisura e la Guarnieri deciderà di reprimere ciò che prova per l'ex consorte.

Poco dopo, Rosa incontrerà Adelaide per l'intervista e nonostante lei cerchi di sminuirla in ogni modo, la nipote di Armando, riuscirà a tenerle testa. Vittorio, intanto, deciderà di non dire nulla a Matilde circa l'incontro con Marta e si recherà a sorpresa da lei. Più tardi, Maria, riuscirà a trovare il coraggio per dire a Vito quali intenzioni ha rispetto alla proposta di Defois. Nel frattempo, Hofer invierà le bozze dei contratti e Marcello penserà bene di recarsi personalmente in Germania per controllare la situazione. La notizia arriverà alle orecchie di Umberto, il quale si vedrà costretto a correre ai ripari.

Matteo si dichiara a Maria, Alfredo medita un azzardo

Leonardo Crespi ed Alfredo si ritroveranno nuovamente faccia a faccia e questa volta la loro sfida si sposterà sul campo sportivo oltre a quello sentimentale.

L'imprenditore non farà altro che ronzare attorno ad Irene e così il magazzinieri sarà tentato di fare un azzardo. Intanto, Silvana chiamerà Matteo e gli dirà che non solo si sta rimettendo alla grande, ma anche che presto tornerà a Milano. Il giovane ne parlerà con Salvatore, il quale gli suggerirà di organizzare in Caffetteria un rinfresco per dare il benvenuto alla donna. Matteo, però, si lascerà prendere dall'emozione e si dichiarerà a Maria. La stilista, nel frattempo, confesserà ad Irene che non prova più gli stessi sentimenti di prima per Vito. Poco dopo, Salvatore consegnerà alle Veneri le uova di cioccolato con cui Vittorio vuole omaggiarle e ci sarà una sorpresa per Elvira. Infine, Umberto terrà d'occhio Matteo per timore che il suo piano possa fallire a causa sua.

Maria lascia Vito e Matteo e va a Parigi?

Matteo, come detto, si dichiarerà a Maria e lei che continuerà a provare attrazione nei suoi confronti e si renderà conto anche che i sentimenti per Vito sono cambiati, potrebbe prendere una drastica decisione. La giovane stilista, infatti, alla luce di tutto ciò e della proposta che gli ha fatto Defois di raggiungerlo a Parigi, potrebbe benissimo lasciare entrambi i ragazzi ed il Paradiso delle signore e partire per Parigi per concentrarsi sul suo lavoro e fare un passo avanti nella sua luminosa carriera da stilista mettendo da parte l'amore almeno per il momento.