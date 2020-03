Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Beautiful, amatissima TV Soap, che da anni non fa che sorprendere i suoi affezionatissimi spettatori. Gli spoiler riguarderanno le puntate in onda da lunedì 6 aprile a domenica 12 aprile su Canale 5. Durante la settimana scopriremo che Flo eseguirà un test del DNA per scoprire l'identità del suo genitore paterno, mentre Zoe e Hope avranno un confronto su Flo.

'Beautiful', trame dal 6 al 12 aprile: Wyatt e Flo si baciano

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che ci sarà un confronto tra Bill e Katie dove l'uomo ammetterà di essere soddisfatto del suo ruolo di padre, ma che è rammaricato di non aver potuto conoscere i suoi figli più grandi a causa delle decisioni delle loro rispettive madri. Affermerà, anche, di essere preoccupato per Wyatt perché non ha potuto fare a meno di notare l'eccessivo interessamento che Flo sta mostrando nei suoi confronti.

In effetti, tra la ragazza e Wyatt scatterà un momento di passione che sfocerà in un bacio appassionato. Ad interrompere questo caldo momento sarà proprio l'uomo che verrà disturbato dal pensiero di Sally. Nel frattempo, ci sarà una conversazione tra Shauna e Quinn dove quest'ultima elogerà Wyatt affermando che, con il tempo, è diventato un uomo serio e ambizioso. Rivelerà, anche, che durante il loro viaggio a Los Angeles l'uomo ha avuto modo di scoprire l'identità del suo padre naturale: Bill Spencer!

'Beautiful' anticipazioni al 12 aprile: Bill non ricorda la notte trascorsa con Shauna

Le trame delle puntate di Beautiful svelano che Shauna chiederà a Bill se si ricorda di lei, gli dirà di avere una figlia e che in passato hanno trascorso una notte intensa insieme. L'uomo, però, non riesce proprio a ricordare l'evento citato. Quinn, presente durante la conversazione, inizierà a temere un presunto legame di parentela tra Wyatt e Flo: la notizia sarebbe sconvolgente per entrambi in quanto è dal liceo che hanno una relazione d'amore.

Nel frattempo, Zoe e Hope continueranno a lavorare duramente, durante un momento di pausa Zoe le consiglierà di prendere in considerazione l'idea di avere un figlio per salvare il suo matrimonio, ma la ragazza non è d'accordo. Inoltre, esprimerà parole d'affetto verso Flo, ma Zoe le dirà di non fidarsi poiché rimane la madre di Phoebe.

'Beautiful', spoiler fino al 12 aprile: Flo scoprirà l'identità di suo padre

Quinn non riuscirà più a mantenere il segreto e rivelerà a Wyatt del possibile legame di parentela tra lui e Flo. Il ragazzo, sconvolto, non riuscirà a credere alle sue orecchie e attenderà con apprensione il test del risultato di paternità eseguito da Flo.

Tutto si risolverà per il meglio quando si scoprirà che il padre di Flo non è Bill Spencer, ma Logan. Nel frattempo, Flo sarà intenzionata a dire la verità a Hope sul destino di Beth, ma quest'ultima la ricoprirà di complimenti affermando di essere felicissima della loro amicizia. La Fulton non riuscirà più a sopportare i sensi di colpa, scoppierà in lacrime e inizierà a raccontare la realtà dei fatti, ma verrà interrotta dall'arrivo di Shauna che le rivelerà il risultato del test del DNA. Sarà una notizia sconvolgente e triste al tempo stesso in quanto Flo non avrà mai la possibilità di conoscere Logan se non tramite i racconti di chi l'ha amato.

Intanto, Shauna ammetterà di non aver mai dimenticato Bill al punto da provare ancora dei sentimenti intensi nei suoi confronti.