Domenica sera, su Canale 5, Barbara D'Urso ha condotto una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso e nell'occasione sono intervenuti molti ospiti che non hanno di certo avuto parole dolci per Antonella Elia. La concorrente del Grande Fratello Vip 4, amatissima dal pubblico, non sembra riscuotere lo stesso successo tra gli ex coinquilini e soprattutto nel vasto panorama del mondo dello spettacolo, composto da molte persone che, negli scorsi anni, hanno lavorato con l'Elia.

Antonella Elia contro tutti

Non si è ancora sbollita la rabbia di Fernanda Lessa che, insieme a suo marito Luca Zocchi, ha utilizzato parole molto dure nei confronti della sua ex coinquilina nella Casa. La modella brasiliana, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 4, ha avuto tanti battibecchi con l'ex valletta di Mike Bongiorno. L'ultima lite, scoppiata a causa di un pacco di biscotti senza glutine, ha scatenato il putiferio, ma fra le due sembrava essere tornata la quiete dopo l'intervento, durante l'ultima diretta del reality show, di Alfonso Signorini nelle vesti del paciere.

In realtà, a 'Live - Non è la D'Urso', Fernanda ha criticato aspramente Antonella e il suo compagno Pietro che era in collegamento esterno. Alle forti critiche della Lessa si sono unite anche quelle di Enrica Bonaccorti che ha ricordato i momenti in cui lavorarono insieme: "Non ci si può fidare di lei. Quando si era impegnate per uno spettacolo fingeva di dimenticare le battute per poi chiedere scusa.

Per questo motivo ho preferito chiudere definitivamente con lei". Anche Giovanni Ciacci ha voluto rincalzare la dose evidenziando come Yvonne Sciò, secondo lui, potrebbe rivelare tutti gli altarini architettati da Antonella Elia a 'Non è la Rai'.

Elia nell'occhio del ciclone

Così il Grande Fratello Vip 4 sembra proprio destinato a essere ricordato soprattutto per le intemperanze della Elia e per i suoi scontri continui con Valeria Marini e Fernanda Lessa.

L'Elia, più volte, ha manifestato una forte antipatia nei confronti della prima ed un disprezzo nei confronti della presunta aggressività della modella.

Queste sue considerazioni hanno condotto la valletta ad inimicarsi le due donne e ancor di più a scatenare liti che sono diventate virali soprattutto sui social network. La Marini, più volte nella casa, punzecchiava con diplomazia Antonella inscenando dei teatrini in cui vi prendevano parte anche gli altri concorrenti soprattutto per separare le due litiganti. La Lessa, dal canto suo, ha potuto contare sull'appoggio di Antonio Zequila e Licia Nunez per stuzzicare più volte l'Elia.

La semifinale del GF Vip è alle porte

Il Grande Fratello Vip 4 tornerà mercoledì sera su Canale 5, quando verranno proclamati gli ultimi finalisti di questa edizione del reality show. Al televoto settimanale sono giunti Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Uno tra questi nominati dovrà abbandonare il programma ad un passo dalla finalissima tanto auspicata.