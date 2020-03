La programmazione prime-time di Rai 1 per la giornata di martedì 31 marzo prevede la messa in onda di Musica che unisce, uno show benefico per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile. Questa serata all'insegna di belle note sarà trasmessa subito dopo il Tg delle 20:00 e registrerà la partecipazione di alcuni tra i più grandi artisti del panorama musicale italiano. Oltre a tante belle ugole, comunque, lo spettacolo in questione sarà animato anche da tanti protagonisti dello sport, del cinema e dello spettacolo.

A fare da trait d'union tra i vari momenti della serata sarà l'inconfondibile voce di Vincenzo Mollica.

Gli artisti musicali partecipanti a Musica che unisce

Alla serata evento Musica che unisce, in onda su Rai 1 martedì 31 marzo, parteciperanno oltre 25 cantanti e gruppi musicali italiani. Snocciolando i nomi, nel corso della serata si avvicenderanno al microfono grandi artisti quali Andrea Bocelli, Negramaro, Gigi D'Alessio Tiziano Ferro, Fedez, Alessandra Amoroso, Il Volo, Emma Marrone, Riccardo Cocciante, Levante, Mahmood, Riccardo Cocciante, Cesare Cremonini, Ludovico Einaudi, Brunori Sas, Diodato, Paradiso, Elisa, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Marco Masini, Gazzelle, Francesca Michielin, Maneskin e Paola Turci.

Oltre al corposo elenco di cui sopra, allo spettacolo Musica che unisce parteciperanno con messaggi e collegamenti da remoto anche Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Virginia Raffaele, Roberto Bolle, Luca Zingaretti, Bebe Vio, Paola Cortellesi, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Federica Brignone e Roberta Vinci. Oltre che essere trasmesso sulla rete ammiraglia della Rai, lo show andrà in onda in simulcast anche sulle frequenze radiofoniche di Radio2, Radio Italia Solomusicaitaliana e sarà disponibile per la condivisione sui principali social media del Web.

La finalità della serata

Musica che unisce è uno show organizzato per raccogliere fondi per la Protezione Civile che in questo momento è pienamente impegnata a fronteggiare e a combattere la diffusione del Covid-19. Per voce del suo capo Angelo Borrelli, ogni sera alle 18:00 la struttura governativa in questione informa gli italiani sull'andamento giornaliero dei contagi, dei decessi e dei guariti da coronavirus, attraverso un bollettino diramato in diretta tv.

Per questo motivo, nel corso della serata ci sarà modo per ascoltare anche gli interventi del professor Walter Ricciardi e del professore Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Questa grave emergenza sanitaria ormai è un evento di portata mondiale, ma in Italia alcuni dati recenti permettono di intravedere degli orizzonti più sereni. Per il momento, comunque, l'importante è non abbassare la guardia e continuare a stare a casa fino a che il rischio di contagio non si sarà approssimato allo zero, affermano gli esperti.