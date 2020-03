Quello che in molti temevano, purtroppo, si sta per avverare, la soap opera Il Segreto chiuderà per sempre i battenti. Dopo nove lunghi anni di messe in onda, i protagonisti della soap si preparano a dare il loro addio definitivo ai telespettatori. Tra questi, il messaggio che sta generando particolare sgomento è quello di Maria Bouzas, che interpreta il ruolo di Francisca Montenegro.

Lei è, sicuramente, tra i personaggi principali della soap opera, per tale ragione non poteva che essere il suo il messaggio più toccante.

La donna ha dichiarato che dopo ben 9 anni è giunto il momento di dirsi addio.

Il messaggio di Maria Bouzas, alias Francisca Montenegro

Come già anticipato, Il Segreto chiuderà per sempre. Dopo ben dodici stagioni e nove anni di puntate, Aurora Guerra si prepara ad "abbassare le serrande" che affacciano su Puente Viejo. A causa di un drastico crollo degli ascolti registrato sul canale spagnolo Antena 3, la produzione ha deciso di non dare luogo ad una tredicesima stagione. A seguito di questo triste annuncio, una delle protagoniste indiscusse de Il Segreto, Francisca Montenegro, ha deciso di salutare degnamente tutti i fan.

Maria Bouzas, l'attrice che interpreta il ruolo della dark lady del villaggio, ha registrato un video per il canale spagnolo in cui ha detto: "Abbiamo passato insieme nove anni. È arrivato il momento di dirsi addio, ma Il Segreto sarà sempre con te!"

"Hemos pasado nueve años juntos" y llega el momento de decir adiós, pero El Secreto siempre estará contigo". Vive la temporada final de #ElSecretoDePuenteViejo de lunes a viernes a las 17:30h en @antena3com ❤❤ pic.twitter.com/NRqODIxLWG — El secreto de Puente Viejo (@esdpv) February 28, 2020

Possibili spoiler sul gran finale de Il Segreto

Poche parole ma, sicuramente, cariche di tanto affetto e commozione.

Naturalmente, l'autrice della soap ci ha tenuto a far sapere che ci sarà un gran finale per i telespettatori. Secondo molti, infatti, pare che l'ultima puntata porterà alla luce il segreto relativo alla morte di Pepa. Ricordiamo che Pepa e Tristan sono stati i protagonisti indiscussi dei primi tempi di questa soap opera. Tuttavia, la povera fanciulla morì, ma il suo corpo non fu mai trovato. Proprio per tale ragione è probabile che l'epilogo porti definitivamente alla luce tutta la verità.

Le puntate in Italia andranno in onda fino al prossimo anno

Nel video di addio di Maria Bouzas, alias Francisca Montenegro, infatti, appaiono anche Pepa e Tristan, interpretati rispettivamente da Megan Montaner e Alex Gadea. Ad ogni modo, i telespettatori italiani hanno ancora un po' di tempo prima di salutare definitivamente tutti i personaggi della soap. Le riprese, infatti, dovrebbero terminare in Spagna nel corso di quest’estate. Considerando la distanza temporale che intercorre tra le messe in onda iberiche e quelle italiane, pare che qui le puntate continueranno ad andare in onda fino all'inizio del prossimo anno.