Intrighi e colpi di scena attendono i fan de Il Segreto anche nella puntata in onda il prossimo giovedì 2 aprile su Canale 5. Nel consueto orario delle 16:30 infatti, in molti non vedranno l'ora di vendicarsi di Fernando Mesia dopo che gli uomini di Mauricio avranno scoperto il suo nascondiglio. in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, si viene a sapere che Prudencio riceverà finalmente la lettera di Saul, nella quale il fratello lo inviterà a trasferirsi in Italia insieme alla moglie Lola.

Il segreto, spoiler: Fernando braccato dagli uomini di Mauricio

Emozioni e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i milioni di fan de Il segreto che, ogni pomeriggio, seguono con interesse le vicende ambientate a Puente Viejo. Mentre sembrerà sempre più vicina l'inondazione del paesino iberico, don Berengario si appresterà a lasciare gli abiti talari per iniziare una nuova vita con Marina. In attesa che l'ormai ex parroco dia l'annuncio ai suoi parrocchiani, le anticipazioni svelano che in molti cercheranno di vendicarsi di Fernando Mesia, dopo che gli uomini di Mauricio avranno scoperto il suo nascondiglio.

Maria, donna Francisca, Emilia e Alfonso e tanti altri infatti, avranno un buon motivo per farla pagare al figlio di Olmo, anche se le cose non si riveleranno particolarmente semplici.

Anticipazioni Il segreto del 2 aprile: Prudencio e Lola potrebbero lasciare Puente Viejo

In attesa di conoscere gli sviluppi riguardanti Fernando e la sua follia distruttiva, gli spoiler sul nuovo episodio in onda il prossimo giovedì 2 aprile, rivelano che Prudencio riceverà la tanto attesa lettera di Saul.

Il maggiore degli Ortega, pregherà Prudencio e Lola di raggiungere lui e Julieta a Roma. Una decisione che potrebbe radicalmente cambiare la vita dei neo sposi e non solo, ma ciò che accadrà loro sarà noto soltanto con il prosieguo delle puntate.

Stop delle riprese de Il segreto in Spagna per l'emergenza sanitaria

In attesa della messa in onda delle nuove puntate intanto si viene a sapere che, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo, in Spagna le riprese de Il segreto sono state sospese, così come quelle della soap Una vita.

Il tutto per salvaguardare l'incolumità e la salute degli attori e di tutte le maestranze.

Per quanto riguarda la messa in onda delle puntate italiane, non vi dovrebbero essere problemi, data la distanza temporale di parecchi mesi tra la messa in onda spagnola e quella italiana. Resta confermato, invece, il fatto che la dodicesima stagione sarà anche quella conclusiva e che chiuderà di fatto la soap ambientata a Puente Viejo dopo ben nove anni dal primo ciak.