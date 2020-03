Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Antena 3, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Donna Francisca Montenegro si opporrà a far visitare Raimundo Ulloa da un luminare della medicina e si creeranno molte tensioni tra la Matrona ed Emilia.

Marcela dirà a suo marito che la marchesa sta manipolando sua madre

Nelle puntate de 'Il Segreto' della prossima settimana, Matias Castaneda commenterà con sua moglie Marcela il ritorno improvviso di sua madre Emilia nel paesino spagnolo di Puente Viejo.

In questa circostanza, la locandiera confiderà a suo marito di essere convinta, che la Marchesa Isabel stia manipolando sua madre contro la Matrona.

Poco dopo, la Ulloa incontrerà proprio la madre di Adolfo e Tomas e quest'ultima insinuerà che la Montenegro si è trasferita in una casa umile per sbarazzarsi di suo marito. Emilia, allora, deciderà di andare da Francisca e chiederà informazioni su Isabel, però non riceverà nessuna risposta e, anzi, la Matrona approfitterà di questa conversazione per chiedergli il vero motivo del suo ritorno.

Intanto, Alicia Urrutia racconterà a sua madre Encarnacion di sentire la mancanza del De Los Visos e dirà di volersi scusare per il freddo comportamento avuto nei suoi confronti. Questa decisione non sarà condivisa dalla madre, la quale confiderà a sua figlia che la loro amicizia sarà quasi impossibile, visto che hanno da sempre opinioni politiche molto diverse.

La Matrona non farà visitare Raimundo da uno specialista

Emilia attenderà l'arrivo di uno specialista per suo padre, ma la Montenegro la informerà di aver annullato la visita in quanto le dirà di essersi stancata di vedere Raimundo soffrire per nulla, essendo sicura che non si riprenderà più. Più tardi, la Marchesa mostrerà a suo figlio Tomas che la Urrutia fa parte del partito comunista e lo metterà contro la ragazza.

Quest'ultimo deciderà di incontrare Alicia e l'accuserà di far parte del gruppo che vuole portare la Repubblica in Spagna.

Intanto, Isabel fingerà di mostrarsi sorpresa di fronte ad Emilia e Matias quando scoprirà che Donna Francisca non avrà voluto lo specialista per suo marito. La Ulloa e suo figlio saranno molto contrariati per lo strano atteggiamento della Matrona in quest'ultimo periodo.

Infine, Maqueda andrà all'appuntamento con la persona interessata ad acquistare la miniera di Isabel, ma ci sarà un grandissimo colpo di scena. In particolare, Huertas informerà Tomas che il capo squadra verrà ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi perché sarà stato aggredito.