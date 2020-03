Matias Castaneda sarà uno degli assoluti protagonisti della nuova stagione de Il Segreto, in partenza tra qualche settimana su Canale 5. Gli spoiler delle puntate, trasmesse a settembre 2019 in Spagna ed a breve in Italia, rivelano che il figlio di Emilia tornerà a Puente Viejo dopo essere stato in carcere. Qui, il ragazzo dimostrerà di nascondere un mistero, tanto da comportarsi in maniera fredda nei confronti di Marcela Del Molino e la piccola Camelia.

Il Segreto trame: Marcela inizia una tresca con Tomas, torna Raimundo

Le trame della soap opera iberica, in programma a breve sui teleschermi italiani, svelano che Matias (Ivan Montes) non sarà presente nelle vicende di Puente Viejo per qualche tempo. I fans, infatti, scopriranno che il figlio di Emilia (Sandra Cervera) era stato incarcerato dopo essere rimasto coinvolto in una rissa. Durante la sua assenza di quattro anni, Marcela intraprenderà una relazione extra-coniugale con Tomas. A tal proposito, la Del Molino apparirà molto presa dall'amore con il figlio della Marchesa Isabel, la nuova darklady dello sceneggiato.

In questo frangente, il giovane De Los Vivos cercherà di entrare nelle grazie della piccola Camelia, che nel frattempo compirà sei anni. Ma ecco il colpo di scena: la figlia di Paco racconterà a Raimundo, tornato a Puente Viejo alla ricerca di Francisca (Maria Bouzas), di non aver saputo più niente del Castaneda, sebbene sia stato rilasciato due mesi prima, grazie all'amnistia.

Il ritorno di Matias, Marcela è turbata

Le nuove anticipazioni de Il Segreto raccontano che Matias comparirà all'improvviso alla locanda, dove abbraccerà freddamente la moglie, alla quale si rifiuterà di raccontare dove aveva trascorso i due mesi dopo la scarcerazione. In seguito, il Castaneda chiederà di rivedere Camelia, sebbene Marcela lo avverta che potrebbe non riconoscerlo più. La Del Molino apparirà molto turbata dal ritorno del marito, in quanto non riuscirà a staccarsi dal pensiero di Tomas.

Ma ecco, che la figlia di Paco ripenserà intensamente ai bei momenti trascorsi con il Castaneda, che stranamente non apparirà infastidito quando scoprirà che il De Los Vivos l'ha aiutata durante il tempo che è rimasta sola a gestire l'attività commerciale.

Matias freddo nei confronti della famiglia

Gli ultimi spoiler de Il Segreto annunciano che il Castaneda instaurerà un buon legame con Don Filiberto. In questo frangente, i telespettatori scopriranno il motivo per il quale il figlio di Emilia si dimostrata molto freddo con i suoi famigliari. Matias, infatti, si recherà dal sindaco Mauricio (Mario Zorrilla) a chiedere informazioni sulla miniera gestita dalla marchesa Isabel e sulla fabbrica di Ignacio.

Infine, l'uomo avrà un incontro con la sovversiva Alicia, tanto da mettere dubbi sulla sua buonafede.