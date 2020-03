Roberto Farnesi, più conosciuto al Paradiso delle signore come il Commendatore Umberto Guarnieri, ha rilasciato un’intervista a Tvserial. In essa, Farnesi non solo ha raccontato come sta passando il suo tempo in casa, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia intera, ma ha anche svelato alcuni dettagli e segreti in merito alla soap ed al suo amato personaggio. Inoltre Farnesi ha ringraziato anche tutti i fan del Paradiso delle signore che ogni pomeriggio (dal Lunedì al Venerdì) guardano costantemente e con passione, alle 15.40, la soap su Rai 1.

Infatti, il numero del pubblico cresce ogni giorno sempre di più: sono circa 3 milioni i telespettatori che guardano la soap ambientata, a Milano, negli anni 60.

Roberto Farnesi svela le sue passioni

Roberto Farnesi, attore de Il Paradiso delle signore, è stato protagonista di un'interessante intervista, nella quale ha parlato di come sta trascorrendo le sue giornate in questo periodo di quarantena. Dopo aver invitato tutti gli italiani a rispettare le normative ed a rimanere in casa, Farnesi ha affermato di aver riscoperto alcune passioni.

In modo particolare l’attore ha affermato di aiutare molto la sua compagna in casa e di occuparsi insieme a lei delle faccende domestiche e del giardinaggio. Farnesi, però ha svelato un segreto: nonostante tutto, in questi giorni si ritaglia sempre del tempo per giocare con il suo fidato amico a quattro zampe, Jango. “È il più felice di tutti perché io e la mia compagna siamo sempre in casa con lui”, ha infatti affermato sorridendo.

Invece, alla domanda "come avrebbe affrontato Guarnieri Senior questa situazione", Roberto ha risposto, ironizzando, che il suo personaggio avrebbe sicuramente passato del tempo a Villa Guarnieri, circondato dall’amore della sua famiglia, ma soprattutto in compagnia della Contessa Adelaide. Roberto Farnesi inoltre, ha raccontato che in questo periodo la cosa che più gli manca è la vita sul set. “Durante le registrazioni ci divertiamo moltissimo”.

Nonostante il famoso attore abbia un buon rapporto con tutti i colleghi della soap, ha svelato di non sentire e di non frequentare molto gli altri attori del Paradiso (fatta eccezione per Vanessa Gravina, alias Adelaide) proprio a causa della loro distanza geografica (lui si trova in Toscana, mentre gli altri sono a Roma).

La prossima stagione sarà ricca di sorprese

Nell’intervista, Roberto Farnesi, non si è lasciato andare nell’anticipare ai telespettatori che cosa accadrà prossimamente. Al contrario, il Commendator Guarnieri, ha svelato di essere lui il primo che ama scoprire giorno per giorno gli sviluppi della storia e della trama della soap.

Ha solo fatto intuire che ci saranno sicuramente delle grandi novità che interesseranno il suo personaggio: il Commendatore già in questa stagione ha subito un notevole cambiamento caratteriale rispetto alla scorsa stagione, diventando un uomo dolce e premuroso più attento agli affetti familiari che al suo lavoro.