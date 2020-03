Una nuova puntata ricca di colpi di scena attende i fan de Il Segreto anche nel pomeriggio del 20 marzo. Su canale 5, nel consueto orario delle 16.30 infatti, si conosceranno gli sviluppi legati alla confessione di Garcia Morales. il sottosegretario infatti, dopo la morte di Meliton, confesserà di essere lo zio di Maria Elena e di essersi finto alleato di Fernando Mesia per vendicarsi di lui. Mentre si comincerà a sospettare che il Mesia sia ancora vivo, a Puente Viejo proseguiranno i guai per Prudencio, il quale sarà costretto a riscuotere del denaro per conto dello strozzino Pablo Armero.

L'usuraio quindi, sembrerà tenere in pugno l'Ortega il quale a sua volta, cercherà di tenere all'oscuro del ricatto la neo moglie Lola.

Il segreto, spoiler del 20 marzo: Garcia Morales svela la sua identità, Mesia ancora ancora vivo?

Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto che finalmente scopriranno la vera identità di Garcia Morales. Dopo la morte di Meliton, Carmelo metterà alle strette il sottosegretario il quale rivelerà di essere in realtà lo zio di Maria Elena e di essersi finto alleato di Fernando per poterlo smascherare.

Da quanto si apprende infatti, l'uomo sarà convinto che dietro la morte dell'amata nipote ci sia proprio lo zampino del Mesia. Carmelo, Severo e Raimundo, dopo aver appreso con sconcerto la notizia, cominceranno a sospettare che Fernando sia ancora vivo e che sia il responsabile dell'agguato in cui avrà perso la vita il povero Meliton. A Puente Viejo intanto, Lola e Prudencio avranno passato felici la loro prima notte dotte di nozze ma i guai per l'Ortega saranno dietro l'angolo.

Prudencio sotto minaccia da parte di Pablo Armero nella prossima puntata de Il segreto

Prudencio non farà in tempo a godersi la felicità per le nozze appena celebrate con Lola, che subito dovrà affrontare un nuovo grattacapo. L'Ortega infatti, riceverà la visita di Pablo Armero, il quale continuerà a tenerlo in pugno, ordinandogli di riscuotere una certa somma di denaro da un certo Dionisio ad Arsenio.

Prudencio non sembrerà nelle condizioni di opporsi alle richieste dello strozzino, il quale come ben sanno i telespettatori de Il segreto, ha imposto delle ferree regole a Prudencio come il pagamento di '1000 pesetas' al mese per la sua protezione, minacciandolo di fare del male a Lola e ai suoi cari qualora disobbedisse agli ordini.

In attesa di scoprire come Prudencio deciderà di reagirà al nuovo ordine dello strozzino, si ricorda che la nuova puntata de Il segreto andrà in onda venerdì 20 marzo su Canale 5 a partire dalle 16:30 circa. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.