Molti colpi di scena attendono i fan de Il Segreto nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5 da lunedì 16 a domenica 22 marzo. Mentre a Puente Viejo si celebreranno le nozze tra Lola e Prudencio, incomberà sugli abitanti la mano di Fernando Mesia, il quale non sarà morto nell'esplosione del monastero, ma tornerà per vendicarsi dei paesani. Il primo a farne le spese sarà Meliton, il quale cadrà nell'agguato teso dal Mesia e perderà la vita. L'ex marito di Maria inoltre, riuscirà a rapire Esperanza e Beltran.

Il Segreto spoiler 16-22 marzo: Meliton viene ucciso, i sospetti ricadono su Fernando

Nuovi intrighi terranno con il fiato sospeso i telespettatori de Il Segreto che, nel corso delle prossime puntate, assisteranno a clamorosi risvolti nella vicenda legata alla presunta morte di Fernando Mesia. In particolare, dalle anticipazioni si verrà a sapere che Meliton, Severo, Carmelo e Mauricio riusciranno a scampare ad un agguato. I quattro, in un primo momento, daranno la colpa a Garcia Morales che, questa volta, risulterà innocente.

Mentre a Puente Viejo si celebrerà il matrimonio tra Prudencio e Lola, Matias rimarrà in attesa del ritorno di Meliton, recatosi sule montagne in cerca di indizi. L'uomo però tarderà ad arrivare e il locandiere, insieme a Severo e Carmelo, decideranno di andare a cercarlo. Purtroppo, ritroveranno il corpo senza vita del tutore dell'ordine vicino ad una roccia, dove qualcuno avrà inciso la lettera F.

Sconvolti dall'accaduto, i tre cominceranno a temere che Fernando Mesia sia ancora vivo.

Fernando rapisce Esperanza e Beltran nelle prossime puntate de Il Segreto

Mentre si comincerà a ventilare l'ipotesi che il Mesia non sia affatto morte nell'esplosione del monastero, si terranno i funerali del povero Meliton. Francisca intanto, sarà particolarmente giù di morale, mentre Maria cercherà l'appoggio di Raimundo per andare a riprendere i figli in collegio.

Marina invece, dopo che la figlia Esther è scappata con il denaro di don Berengario, comincerà ad indagare su quanto accaduto e scoprirà chi è il misterioso interlocutore con cui Esther aveva parlato nei giorni precedenti. Maria intanto, sarà in viaggio, diretta al collegio ma al suo arrivo troverà un'amara sorpresa. La Castaneda infatti, scoprirà che Esperanza e Beltran sono stati rapiti da Fernando. Raiumundo sarà disperato per l'accaduto, mentre Maria sembrerà essere certa che il suo ex marito non farà del male ai suoi figli.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda del rapimento di Esperanza e Beltran e di tutte le altre vicende ambientate a Puente Viejo, si ricorda che la soap Il Segreto, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa.