La TV Soap Un posto al sole, (Upas), è seguita da moltissimi telespettatori, grazie agli innumerevoli colpi di scena che allietano l'access prime time di Rai 3. Gli spoiler delle puntate in programma dal 16 al 20 marzo, rivelano che Filippo Sartori e Serena Cirillo decideranno di separarsi consensualmente. Viola, invece, tornerà a Palazzo Palladini, ma per lei ed Eugenio Nicotera ci sarà un grave pericolo all'orizzonte. Infine Marina Giordano vorrà dimostrare l'innocenza di Fabrizio.

Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 marzo: Filippo e Cristiana sempre più vicini

Le anticipazioni di Un posto al sole, in programma da lunedì 16 a venerdì 20 marzo su Rai 3, annunciano importanti sviluppi per gli amanti della soap opera partenopea. Nel dettaglio, Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) saranno sempre più distanti, in quanto quest'ultimo si avvicinerà a Cristiana (Debora Franchi). Intanto,Arianna (Samanta Piccinetti) si accingerà a prendere un volo diretto a Londra.

La donna rimarrà molto delusa dal disinteresse delle persone a lei più care, ma in serbo per lei, invece, ci sarà una bella sorpresa. Patrizio stabilirà delle rigide regole per consentire al padre di fargli visita nel suo nuovo appartamento. Un comportamento che indispettirà moltissimo Raffaele, il quale organizzerà un piano per fargliela pagare.

Il rapporto tra Filippo e Serena giungerà alle battute conclusive.

Il Sartori e la Cirillo, infatti, decideranno di mettere la parola fine al loro matrimonio. Per questo motivo i genitori di Irene firmeranno i documenti per la separazione consensuale, per poi guardare con ottimismo il loro futuro. Niko (Luca Turco), nel frattempo, scoprirà che Susanna (Agnese Lorenzini) gli ha tenuto nascosta la sua iscrizione al concorso in Magistratura. Infine Alex farà in modo che sua madre e Clara (Vittoria Schisano) abbiano un incontro chiarificatore.

Un posto al sole trame settimanali al 20 marzo: Viola torna per la festa del papà

Le trame settimanali di Un posto al sole, in onda fino al 20 marzo 2020 su Rai 3, rivelano che Viola ritornerà a Napoli in occasione della festa del papà insieme al piccolo Antonio, in maniera tale da trascorrere dei giorni in famiglia. Intanto, Mia e Alex saranno felici della ritrovata sintonia tra la madre e Clara, mentre Marina (Nina Soldano) cercherà un modo per aiutare Fabrizio (Giorgio Borghetti), rinchiuso in carcere per la morte dello zio. Per questo motivo la Giordano comunicherà al Rosato di aver scoperto molte novità utili alle indagini.

Infine Eugenio (Paolo Romano) cercherà di mediare all'attrito nato con Viola, ma un colpo di scena sarà pronto dietro l'angolo.